Das auf dem Areal von Schloss Osterstein schon früher als Wohnhaus genutzte Gebäude parallel zur Toreinfahrt in den Hof (hier rechts im Bild) soll für 19 Wohneinheiten mit Fahrstuhl, neuem Dach, symmetrischen Gauben, großen Fenstern und Balkonen ausgebaut werden.

Gera. Drei Bauabschnitte mit einer Gesamtbauzeit von rund vier Jahren kündigen die Bauherren von Schloss Osterstein an.

Bebauungsplan für Schloss Osterstein in Gera konkretisiert

Es kommt Bewegung in die Entwicklung von Schloss Osterstein. In drei Bauabschnitten soll das Areal umgebaut werden. Darüber informierten Kai-Uwe Klinnert vom Bauherr Inumtec und Thomas Laubert vom Architekturstudio Mitte den Geraer Bauausschuss. Zwei Jahre rechnen sie für den ersten Bauabschnitt, für die beiden folgenden noch einmal so lange.

Rechts der Toreinfahrt zum Innenhof, mit dem Terrassencafé im Rücken, soll künftig ein Parkdeck Stellflächen für auf dem Schlossareal lebende Bewohner bieten. Foto: Peter Michaelis Zuerst wird man sich dem Aus- und Umbau des großen Wohnhauses widmen. 19 Wohneinheiten, Fahrstuhl und Barrierefreiheit sind geplant, dazu viele große Fenster und Balkone mit Blick auf den Stadtwald. Zum Innenhof hin werden symmetrisch angeordnete Gauben und neue Ehrenbalkone dem Gebäude wieder einen herrschaftlichen Eindruck geben. Zeitgleich soll im Hof, das Terrassencafé im Rücken, ein Parkdeck entstehen. Im 2. Bauabschnitt werden dann das Remisengebäude als Garage und das historische Amtsgebäude als Wohnhaus ertüchtigt. Garten, Hof und Café sollen öffentlich zugänglich bleiben Die Pläne für den 3. Bauabschnitt im vorderen Gebäudeteil mit Alter Wache und Beamtenhaus laufen in Richtung Appartements und Tages-Wohnen. „Uns gelingt es, den Hof frei von Parkflächen zu halten“, sprach Laubert von der Umsetzung eines wichtigen Ziels. Betonung legte der Bauherr auch auf die weiterhin öffentliche Nutzung. Den Gartensaal zwischen großem Wohnhaus und Remise, von dem eine Rampe in den Schlossgarten führt, will man dafür aufhübschen und mit einer Küche versehen. „Wir haben 2017 das Areal gekauft weil wir Angst hatten, dass ein anderer Investor das Objekt für die Öffentlichkeit sperrt. Mit uns werden Schlossgarten, Innenhof und das mit hochwertiger Gastronomie bespielte Terrassencafé weiter für alle da sein“, versprach Klinnert und bestätigte, auch den steilen Fußweg hinauf zum Schloss sanieren zu wollen. Der Bauausschuss nahm das Vorhaben wohlwollend zur Kenntnis. „Wir können dem sehr positiv entgegen sehen“, schloss Ausschussvorsitzender Nils Fröhlich, nicht ohne die Forderungen nach einem Verkehrskonzept aufzunehmen, das mit zunehmendem Verkehr zum dann sanierten Schloss nötig wird.