Bedingungslose Liebe zum Musizieren

Das 40. Ronneburger Weihnachtskonzert am 14. Dezember um 17 Uhr in der Marienkirche ist zugleich Kantor Thomas Leichs Abschiedskonzert. Nach 40 Dienstjahren in der evangelischen Gemeinde Ronneburg geht er in den Ruhestand. Viele Jahre entwickelte und prägte er das kirchenmusikalische Schaffen durch Kurrende und Kammerchor. Mit musikalischen Programmen in der Region und Konzertreisen über die Landesgrenzen hinaus, zum Beispiel in Frankreich und Dänemark, mit Auftritten zu Buga-Zeiten und bei den Heinrich-Schütz-Tagen, setzte er Achtungszeichen. Insofern blickt der heute 65-Jährige auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurück.

Der Start in der finsteren Wismut-Region gestaltete sich indes alles andere als leicht für den in Wurzbach Beheimateten: „Die wertvolle Ladegast-Orgel reizte mich, aber genau genommen war mein Anfang hier der Wohnungsnot geschuldet“, blickt Thomas Leich zurück. Da die Kantor-Stelle lange vakant war, begann er auch kirchenmusikalisch bei Null. „Mit Hanns Ander-Donath, dem letzten Organisten der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Dresdener Frauenkirche als einstigen Vorgänger, hing die Messlatte zudem sehr hoch“, so Leich. Er konzentrierte sich auf seine Stärke: die Arbeit mit den Menschen, war in die Gemeindearbeit eingebunden, hielt Christenlehre – und profitierte dabei von seinem Katechetik-Abschluss. Gern erinnert sich der Kantor an den Seniorenkreis. „Diese liebenswürdigen, lebenserfahrenen und optimistischen Damen erleichterten mir sehr das Einleben. Bis ins hohe Alter hatten sie ihre Persönlichkeit behalten, was mich enorm beeindruckte.“ Herzliche Aufnahme fand der Neu-Ronneburger ebenso in der Feuerwehr, der der ausgebildete Rettungsschwimmer aktiv beitrat und deren Arbeit er rund 15 Jahre begleitete. Für qualitativ hochwertige Musik gründete er einen Kammerchor. Der bestand zunächst aus Familienmitgliedern. „Meine Frau, meine Schwägerin, Kantor Ludwig aus der katholischen Gemeinde und ich haben als Quartett gesungen“, erzählt Leich. Nach und nach gesellten sich engagierte Sänger hinzu. „Die bedingungslose Liebe zur Musik und die Bereitschaft zum Musizieren sollte das Zentrum sein“, ist Leichs Credo. Die großen Bach-Werke begeistern ihn immer wieder. „Als kleiner Junge wurde ich oft von meiner Mutter, ebenfalls Kantorin, nach Saalfeld mitgenommen. Der damalige Leiter der Thüringer Sängerknaben war ihr Orgellehrer. Die Bach-Aufführungen in Saalfeld haben mich stets fasziniert.“ Viele Werke des Komponisten brachte er den Ronneburgern nahe: Johannes-Passion, Weihnachts- und Oster-Oratorium, Kantaten. Anfänglich unbewusst, ließ der Musiker so auch eine vergessene Tradition wieder aufleben: „Einst wirkte hier ein Kantor Koch, der eng mit Johann Sebastian Bach befreundet war. Dadurch gelangten nachweislich die meisten der in Leipzig gespielten Bach-Kantaten in Ronneburg zur Aufführung. Das hat mich fasziniert und gereizt.“ Mit dem wöchentlichen Turmblasen ließ Thomas Leich 1988 eine weitere Tradition aufleben. Viel Zeit investierte er, um Jungbläser auszubilden. Mit Freude widmete er sich der Ronneburger Kurrende. „Die Kinder hatten bis zu drei Proben pro Woche, waren sehr diszipliniert und so konnten wir uns zu musikalischen Höhen aufschwingen. Er inszenierte die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ für Chor, Schauspieler und Tanzgruppe. Seine Sänger durften zur Weihnachtsfeier von Bundeskanzler Helmut Kohl auftreten. Auch mit dem Gewandhausorganisten Michael Schönheit wurde musiziert. Die Arbeit der großen Knabenchöre nahm sich Thomas Leich, der übrigens auch zehn Jahre als Religionslehrer an der Schillerschule wirkte, stets zum Vorbild. Bei allem war Aktionismus nicht seine Sache. Er versuchte, „auch mal dürre Zeiten auszuhalten“. Umso mehr freut ihn, dass aus seinen Kurrende-Sängern viele Berufsmusiker hervorgegangen sind. „Den jungen Leute die Liebe zur Musik einzupflanzen, das ist ein wenig mein Vermächtnis.“ Die Kantorei als Familienbetrieb „Sein stetes Anliegen war es, qualitativ hochwertige Musik zu spielen. Auch als Stadtrat und Mitglied eines Städte-Partnerschaftsvereins mit Hauteville-Lompnes hat er ehrenamtlich Verantwortung für die Geschicke seiner Heimatstadt übernommen. Ein hingebungsvoller Kirchen-Musiker tritt nun in den verdienten Ruhestand. Wir bedanken uns für sein vier Jahrzehnte währendes berufliches und ehrenamtliches Engagement in unserer Stadt. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute, beste Gesundheit, neue Ziele und möge ihm die Treue und Freude zur Musik lange erhalten bleiben“, würdigt Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff. Die Kantorei Ronneburg sei immer ein „Familien-Betrieb“ gewesen. „Ohne die aktive Mithilfe meiner Frau Gerlinde und unserer zwei Kinder, die meine Arbeit mitgetragen haben, wäre diese nicht möglich gewesen“, gesteht Thomas Leich. Dass seine Stelle nicht wieder besetzt wird, macht ihn traurig, wenngleich er weiß, dass gesellschaftliche Zwänge keine Wahl lassen. „Lebendige Kirchenmusik beruht aber stets auf Kontakten. Persönliche Bindungen und Freundschaften haben ebenso mein Leben bereichert.“ Auf diese und natürlich die Musik wird er auch künftig nicht verzichten. So will er sich bei den Turmbläsern weiter einbringen, denn Kantor war für ihn nicht Beruf, sondern Berufung. „Da knipst man nicht einfach das Licht aus.“