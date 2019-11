Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begegnung mit der Kunst von Otto Dix’ Sohn Jan in Gera

Das Otto-Dix-Haus lädt am Dienstag, 19. November, um 14 Uhr zur Veranstaltung „Begegnung Kunst“ zum Kunstgespräch für Senioren ein. Vorgestellt wird die neue Sonderausstellung „Zu Gast im Geburtshaus des Vaters. Jan Dix (1928-2019). Kleinplastiken, Gold- und Silberschmiedearbeiten“ mit Arbeiten des jüngsten Sohnes von Otto Dix, Jan Dix. Er wurde 1928 in Dresden geboren und war als Gold- und Silberschmied am Bodensee tätig. Das Otto-Dix-Haus zeigt eine kleine Auswahl seiner Werke aus mehreren Jahrzehnten. Zu sehen sind Schmuckgestaltungen, Silberarbeiten und Kleinplastiken. Das Interesse am figuralen Spiel durchzieht seine Werke. In liebevoller Detailarbeit entsteht eine Miniaturwelt die von mythischen und christlichen Helden, von Flora und Fauna belebt wird.