Gera. Mit einem bunten Programm lockt die Anlaufstelle in der Eichenstraße am Donnerstagnachmittag.

Begegnungsstätte Eichenhof in Gera-Lusan feiert Fünfjähriges

Am Donnerstag, 7. November, feiert das Begegnungszentrum Eichenhof in der Eichenstraße 11b in Gera-Lusan von 14 bis 17 Uhr den fünften Jahrestag seiner Wiedereröffnung. Neben Darbietungen der jüngsten Bewohner Lusans – der Kindergärten „Perlboot“ und„Traumwelt“ – präsentiert Manfred Otto Taubert kleine Geschichten und Anekdoten zu Plastiken und Skulpturen in Gera. Die Tanzgruppe der Jumpers wartet mit einem Beitrag auf, die hauseigene Linedance-Gruppe beweist außerdem ihr Können. Hobbytrainerin Inge Ambaum zeigt mit einigen Gruppenmitgliedern Ausschnitte aus dem wöchentlichen Trainingsprogramm ihrer Seniorensportgruppe.

Seit November 2014, als der „Eichenhof“ in Gera-Lusan als gemeinsames Projekt der Tag Wohnen und dem Caritasverband für Ostthüringen wiedereröffnet wurde, hat sich die Einrichtung zu einer Anlaufstelle für die Bürger des Stadtteils und darüber hinaus entwickelt. Selbsthilfegruppen, Vereine und Hobbyinitiativen haben hier eine Heimat gefunden. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen: die jüngsten Angebote – der Malteser-Einkaufswagen und die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung – werden sich zur Feier am Donnerstag vorstellen. Jugendliche des Christlichen Jugenddorfes Gera (CJD) unterstützen die leibliche Versorgung an diesem Tag. Interessierte sind eingeladen, mitzufeiern, um Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 0365/ 71 29 30 210.