Begrüßungstafel nur bedingt einladend

Ein Leser bemängelt, dass die großformatige Werbetafel in der Straße des Friedens, die seit vielen Jahren in das Theater Gera einlädt, teilweise zugewachsen ist. Auf Anfrage erklärte die Stadt, sich mit dem zuständigen Bereich in Verbindung zu setzen und den Grünschnitt zu veranlassen. Ein neues Konzept für die Aufsteller an den Einfallstraßen ist in naher Zukunft nicht geplant.