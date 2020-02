Twittergewitter bei der Geraer Feuerwehr am 11. Februar. Von 8 bis 20 Uhr kann man unter #112live der Geraer Berufsfeuerwehr folgen.

Gera. Berufsfeuerwehr Gera nimmt am Twittergewitter teil

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei der Berufsfeuerwehr Gera gibt es ein Twittergewitter

Zum Tag des Notrufs am Dienstag, dem 11. Februar, lassen rund 51 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland die Bevölkerung zum zweiten Mal live über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem Alltag und Ihren Einsätzen teilhaben. Auch die Feuerwehr Gera beteiligt sich am zweiten bundesweiten „Twittergewitter“. Ziel ist, über die korrekte Nutzung der Notrufnummer aufzuklären sowie Nachwuchskräfte für den Beruf zu begeistern.

„Wir werden unter dem Hashtag #Gera112 Einblicke in unseren Tagesablauf Feuerwehrbeamter liefern. Wichtig ist uns außerdem zu zeigen, wie man seinen Traum zum Beruf machen kann. Aktuell haben wir mehrere freie Stellen zu besetzen“, erklärt Göran Kugel von der Feuerwehr Gera.

Unter dem bundesweiten Hashtag #112live sind die Berufsfeuerwehren am 11. Februar ab 8 Uhr auf Twitter präsent. „Unsere Teilnahme im letzten Jahr war ein großer Erfolg. Uns erreichten unzählige Anfragen. Wir haben viel Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten und unsere Kommunikationswege für den Notfall ausgebaut.“, erinnert sich Kugel.

Die Beiträge der Feuerwehr STADT sind unter https://twitter.com/FeuerwehrGera?lang=de auch ohne Anmeldung sichtbar. Die Feuerwehr STADT ist seit 2019 auf Twitter aktiv und hat rund 880 Follower.