Bei Lichtaktion Kundgebung angekündigt

Kundgebung vor dem Kultur- und Kongresszentrum am 6. März 2021

Am Samstag, 6. März, fand auf dem Gelände des Geraer Kultur- und Kongresszentrums in Gera eine Kundgebung unter dem Motto „Ein Lichtblick für Gera. Unlock statt Lockdown. Einzelhandel und Kultur öffnen, statt eine Insolvenzwelle auszulösen.“ statt. Anmelder war eine Privatperson. Die Versammlung verlief störungsfrei, heißt es vonseiten der Polizei. Knapp 130 Teilnehmer wurden zeitweise gezählt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.