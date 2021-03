Bei Streit verletzt - Zwei Verletzte bei Unfällen - Diebespärchen gestellt

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Bei Streit verletzt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern (18, 21) kam es Dienstagabend gegen 20.50 Uhr in einer Unterkunft in der Trebnitzer Straße in Gera. Dabei wurde der 18-Jährige leicht verletzt, wobei eine medizinische Versorgung nicht notwendig war. Warum es zum Streit zwischen den Männern kam, muss noch geklärt werden.

Verletzt bei Unfall an Fußgängerüberweg

Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr kam es am Fußgängerüberweg in der Zeitzer Straße in Ronneburg zum Zusammenstoß zwischen einen BMW (Fahrer 76) und einer Fahrradfahrerin (24). Die junge Frau fiel und wurde leicht verletzt, so dass ein Rettungswagen zum Einsatz kam. Die Geraer Polizei ermittelt.

Unfall in Rudolf-Scheffel-Straße

Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalles mit einer verletzten Radfahrerin (69) in die Rudolf-Scheffel-Straße in Gera aus. Vor Ort wurde bekannt, dass die 69-Jährige beim Befahren der Straße die zum Teil offenstehende Tür eines dort stehenden Mercedes touchierte und fiel. Leicht verletzt fuhr sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Diebesduo identifiziert

Bei Ermittlungen zu einem Dieb in einem Baumarkt in Ronneburg am 19. März gelang es der Geraer Polizei am Dienstag, das mutmaßlich Diebesduo zu identifizieren. Die beiden Täter, eine 35-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, stahlen diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Baumarkt Am kühlen Grund und flüchteten zunächst unerkannt. Nachdem die Identitäten feststanden, durchsuchten Beamten ihre gemeinsam genutzte Wohnung. Dabei konnten sowohl das Diebesgut als auch eine geringe Menge Drogen sicherstellen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

