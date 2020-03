Beim großen Stadtteil-Check für Gera mitmachen und gewinnen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seit Dienstag läuft der Stadtteil-Check für Gera. Liebe Leserinnen und Leser, wir wollen von Ihnen wissen, welche Schulnote Sie Ihrem Stadtteil geben.

Wir möchten gern erfahren, wie Sie Sauberkeit und Sicherheit, Versorgung und Verkehrslage, Freizeitangebot und Gemeinschaftsgefühl in Ihrem engsten Wohnumfeld bewerten. Dazu haben wir 14 Fragen aufgeschrieben, die sie entweder in dem am Dienstag im Lokalteil veröffentlichten Fragebogen ausfüllen können und dann in die Box im Shop im Pressehaus in der Johannisstraße 8 einwerfen. Sie können uns Ihren ausgefüllten Fragebogen auch mit der Post schicken an: Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH, Gottstedter Landstraße 6, 99092 Erfurt, Stichwort: Stadtteil-Check.

Natürlich ist es auch möglich, die Bewertung online vorzunehmen. Klicken Sie dazu einfach hier: www.otz.de/gera_check Die Ergebnisse des Checks veröffentlichen wir in Ihrer Lokalausgabe, auf www.otz.de/gera und in unserem neuen Stadtnewsletter, für den Sie sich hier kostenlos anmelden können.

Am Ende der Umfrage haben Sie die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Welche Geschichte aus ihrem Stadtteil wurde noch nicht erzählt? Welche Bewohner haben für ihren Einsatz für andere eine öffentliche Würdigung in unserer Zeitung verdient? Notieren Sie Ihre Anregung für die Lokalredaktion. Wir sind Ihnen dankbar dafür.

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Geraer Stadtteil-Checks Bücher, Foto-CDs und Radwanderhefte über unsere Region. Wir freuen und auf Ihre Antworten.

So gelangen Sie zur Anmeldung für den Gera-Newsletter

Mit unserem Stadtteilcheck starten wir gleichzeitig ein neues Online-Angebot. Von Montag bis Sonnabend senden wir Ihnen abends einen Gera-Newsletter mit allen neuen Infos des Tages aus der Stadt bequem in Ihr Postfach. Zur kostenfreien Anmeldung geht es unter: www.otz.de/nl-gera

Der Shop im Pressehaus, Johannisstraße 8, 07545 Gera, ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.