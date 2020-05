Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beistand auch im Misserfolg

Meine Nachbarn sind passionierte Stadt-Gärtner. Sie berichteten mir, dass sie dieses Jahr mehr als unsicher waren, wann der richtige Zeitpunkt sei um die Zucchini-Pflanzen nach draußen zu bringen. Anfang Mai starteten sie den ersten Versuch, ruderten dann doch zurück und versuchten es am vergangenen Wochenende noch einmal. Mitte dieser Woche kam die Nachricht, dass alle Pflanzen eingegangen waren...

Grund der Verunsicherung waren die, sicher auch Ihnen bekannten, „Eisheiligen“. Benannt sind diese Tage nach fünf Heiligen der Katholischen Kirche Mammertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia von Mailand, deren Gedenktage zwischen dem 11. und 15. Mai begangen werden. Mit dem Wetter haben diese Heiligen wenig zu tun – und wann die kalten Tage kommen, schwankt auch jedes Jahr.

Auch, wenn ich keinen eigenen Garten habe, so zeigen mir diese Tage, dass ich nicht alles in der Hand habe. Auch, wenn ich mich vorab informiere und Vorbereitungen treffe - so kann ich doch überrascht werden. Es ist gut, dass ich mir Ziele stecke und auch weiß, wie ich diese erreichen will. Egal, ob es die ersten eigenen Zucchini sind, eine berufliche Veränderung oder etwas anderes. Die Frage bleibt jedoch, ob ich starr an meinen Plänen festhalte, nur den Erfolg akzeptiere oder ob ich die Überraschung zulassen kann. Ich habe nicht alles in der Hand – als Christ kann ich aber darauf vertrauen, dass Gott einen guten Plan für mich hat. Das bewahrt mich nicht vor erfrorenen Zucchini oder lässt mich faul werden. Doch kann es eine Stärkung sein, dass Gott auch im Misserfolg bei mir bleibt und mich begleitet.

Diese Erfahrung wünsche ich auch Ihnen! Übrigens, unseren Nachbarn habe ich eine neue Zucchini-Pflanze geschenkt.