Bekannte Friedensaktivisten in Gera zu Gast

Zum Weltfriedenstag am 1. September findet um 17 Uhr auf dem Geraer Marktplatz eine Kundgebung statt. In die Aktion der Linken bringt sich das Friedensbündnis Gera aktiv ein. Außerdem hat es in den nächsten Wochen hochkarätige Friedensaktivisten für öffentliche Vorträge eingeladen. Ein Gespräch mit Bernd Kemter, Pressesprecher des Friedensbündnisses.