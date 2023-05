Blick auf die Kreutzbach-Orgel in der Johanniskirche Gera.

Benefizkonzert für die Orgel der Johanniskirche in Gera

Gera. Gleich drei besondere musikalische Ereignisse finden am Pfingstwochenende in der Evangelisch-Lutherischen Stadtkirchgemeinde Gera statt.

Am Freitagabend, 26. Mai, eröffnet Kantor Martin Hesse um 19 Uhr das Wochenende mit einem Benefizkonzert in der Johanniskirche zugunsten der Restaurierung der Kreutzbach-Orgel. Er spielt einen Querschnitt aus den umfangreichen Orgelwerken von Johann Sebastian Bach.

Am Pfingstmontag, 29. Mai, singen der Heinrich-Schütz-Chor und der Kirchenchor der katholischen Pfarrei St. Elisabeth gemeinsam zum ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der Salvatorkirche. Die Chöre führen Teile der „Missa festiva“ von Christopher Tambling mit Orgelbegleitung auf. Außerdem kommen Chorwerke von Bob Chilcott und Melchior Vulpius sowie Gerd-Peter Münden zu Gehör.

Am Abend des Pfingstmontags lädt der Posaunenchor Gera um 18 Uhr zur Pfingstserenade vor das Portal der Johanniskirche ein. Der Chor spielt festliche Bläsermusik zu Pfingstchorälen sowie zu Volksliedern. Außerdem erklingen drei größere Werke: aus dem 16. Jahrhundert der Jubelpsalm „Laudatae Dominum“ von Palestrina und die zwei populären Werke „Once More“ und „Halleluja-Reggae“ aus dem 21. Jahrhundert.

Auf einen Blick: Benefizkonzert am Freitag, 19 Uhr, Johanniskirche; Pfingstgottesdienst am Montag, 10 Uhr, Salvatorkirche; Pfingstserenade am Montag, 18 Uhr, Johanniskirche