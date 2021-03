Bequemer warten an Langenberger Bushaltestelle „Trift“

Matthias Kirsch (links) und Christian Voigt von Hofmann Betonbau sitzen auf der neuen Bank an der Haltestelle "Trift" in Langenberg Probe.

Eine neue Sitzgelegenheit an der Bushaltestelle „Trift“ in Gera-Langenberg haben der Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch (links) und der Geschäftsführer des ansässigen Unternehmens Hofmann Betonbau, Christian Voigt, am Donnerstagvormittag aufgebaut und befestigt.

Die Bank wurde von MMS Metallbau und Maschinenservice GmbH Magdala gestiftet, jenes Unternehmen, in dem Matthias Kirsch arbeitet. Der freut sich, damit auch einen häufigeren Wunsch aus dem Ortsteil erfüllen zu können. Weitere Wünsche nach Sitzmöglichkeiten hätten ihn bereits erreicht, sagt er.