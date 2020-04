Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung für Schwangere in Gera läuft weiter

Die Schwangerschaft- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Gera des pro familia Landesverbandes Thüringen in der Friedrich-Engels-Straße ist trotz der Kontaktbeschränkungen für Ratsuchende da. Darüber informiert Martina Scheffel, Leiterin der Beratungsstelle, in einer Pressemitteilung. Die Beratungen würden überwiegend telefonisch oder per Videoberatung in einem geschützten Portal stattfinden. Persönliche Gespräche gebe es nur in Ausnahmefällen nach telefonischer Absprache. Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden, würden schnellstmöglich beraten, heißt es, und würden auf Wunsch eine Beratungsbescheinigung ausgestellt bekommen. Auch Frauen, Männer und Jugendliche, die Fragen zur Familienplanung, Verhütung, Schwangerschaft oder Geburt haben, könnten sich an die Beratungsstelle wenden. Zudem könnten Anträge auf finanzielle Unterstützung für die Babyerstausstattung oder für Familie in Not gestellt werden.

Kontakt: oder E-Mail: gera@profamilia.de