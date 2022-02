Bereits zweiter Lotto-Großgewinn geht in diesem Jahr nach Thüringen

Gera Knapp eine halbe Million Euro hat ein Lotto-Spieler in Gera gewonnen.

Die Glückssträhne für die Thüringer Lotto-Spielerinnen und Spieler hält auch im neuen Jahr weiterhin an. Die vergangene Samstagsziehung bei Lotto 6aus49 bringt einen beachtlichen Großgewinn in Höhe von 454.742,40 Euro in der Gewinnklasse 2 nach Thüringen.

Der oder die Glückliche hat den Spielauftrag laut einer Mitteilung Lotto Thüringen in einer Annahmestelle in Gera abgebeben und kann sich nun über die sagenhafte Gewinnsumme von fast einer halben Million Euro freuen.

Ein Valentinstags-Geschenk, heute zum 14. Februar, kann schöner nicht sein. „Ich freue mich sehr, dass die Glückssträhne für die Thüringer Spielteilnehmer/innen anhält und drücke all unseren treuen Kunden weiterhin kräftig die Daumen“, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie.“

Für die Thüringer Staatslotterie ist es der zweite Großgewinn in diesem Jahr.