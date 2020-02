Bergbau in Thüringen ist in Ronneburg Thema

Der Bergbau in Thüringen ist diese Woche Thema in Ronneburg. Im Rahmen der gemeinsamen Organisation von Aktivitäten von Bergbautraditionsverein und Bergbauverein findet die nächste Vortragsveranstaltung am Mittwoch, dem 19. Februar ab 16 Uhr in Ronneburg statt.

Nachdem im Herbst 2019 der Leiter des Sächsischen Oberbergamtes über den Bergbau auf dem Territorium des Freistaates Sachsen berichtete, ist jetzt der Leiter der Thüringer Bergbehörde, Berghauptmann Hartmut Kiessling, zu Gast und informiert zum Bergbau in Thüringen.

Interessierte sind in das Informationszentrum des Bergbauvereins Ronneburg eingeladen. Es befindet sich in der Nachbarschaft der Bogenbinderhalle. Dort befindet sich auch das Schaubergwerk, das besichtigt werden kann. Die Veranstaltung wird kostenfrei durchgeführt.

Mittwoch, 19. Februar, 16 Uhr, Bahnhofstraße 2, 07580 Ronneburg