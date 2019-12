Bergig, schlammig, aber schön ist der Silvesterlauf

„Das war ein würdiges Jubiläum. Wir hatten von 1200 Läufern geträumt. Diese Marke haben wir fast erreicht und lagen bei allen Wertungsläufen deutlich über dem Vorjahresniveau. Ich sehe ein kontinuierliches Wachstum, dass sicherlich auch mit so manchen Fitnesstrends in der Gesellschaft zu tun hat. Schön, wenn wir davon profitieren können“, zog Gesamtleiter Remo Reichel ein positives Fazit nach dem 50. Geraer Silvesterlauf, der den Organisatoren des 50. Geraer Silvesterlaufs mit 1174 Startern einen Nach-Wende-Teilnehmerrekord bescherte.

Silvesterkarpfen als Preis

Glücklich nahmen die sechs Erstplatzierten der Hauptstrecken bei der Siegerehrung in der Panndorfhalle ihre Silvesterkarpfen entgegen, die der mittlerweile 84-jährige Laufgründer Karl Muschitz zur Verfügung gestellt hatte. „Ich hoffe, es klappt alles. Die Karpfen sind unterwegs“, hatte der einstige Vorsitzende der BSG Wismut gesagt, nachdem er die Läufer per Startpistole auf die Strecke geschickt hatte. Egal ob jung oder alt, groß oder klein, schnell oder langsam - in der großen Läuferfamilie des Geraer Silvesterlaufs fand jeder seinen Platz. Der 80-jährige Siegfried Bendel von Chemie Zeitz war schon zum 40. Mal mit dabei und war wie immer vor dem Start guter Laune: „So lange es die Gesundheit erlaubt, bin ich hier dabei. Es geht mir gut und ich habe nach wie vor viel Spaß beim Laufen“, äußerte sich der Zeitzer, der sich in der M 80 über 11 km in 1:11:45 h nur dem noch fast sechs Minuten schnelleren gleichaltrigen Raimund Krauße (LV Einheit Greiz) geschlagen geben musste - Hut ab!

Letzte Reserven mobilisiert

Seinen 38. Start absolvierte Erhard Zorn von OTG 1902 Gera. Die einheimischen Läufer aus Gera und Umgebung hatten es schwer, Podestplätze zu erreichen. Über elf Kilometer schaffte es Katrin Puth vom LV Gera. Nach Platz zwei im Vorjahr über 20 Kilometer musste sie sich diesmal auf der kürzeren der beiden Hauptstrecken nur der Leipzigerin Anna Kristin Fischer beugen. „Ich hatte ruhig begonnen, hatte deshalb schon einen ziemlich großen Abstand nach ganz vorn. Aber dann habe ich noch einmal aufgedreht, habe bergab und im ebenen Gelände alles gegeben. Dritte war ich dann schon. Auf der langen Zielgerade standen so viele Zuschauer. Da habe ich die letzten Reserven mobilisiert und mich noch auf Platz zwei vorgearbeitet“, freute sich die 37-Jährige, die im Interview mit Streckensprecher Günter Eck den Jubiläumslauf mit den Worten: „Bergig, schlammig, aber schön!“ charakterisierte.

Richtig auftrumpfen konnte auch Emily Lucy Köpper. Die 16-Jährige war auf der 4 km-Strecke die schnellste junge Frau vor Aliyah Trummer vom LV Gera. „Ich habe zwar alles gegeben, breche aber trotzdem im Ziel nicht zusammen. Ich scheine recht fit zu sein“, verriet die Triathletin im Ziel, die sich für 2020 einen Medaillenplatz bei der deutschen Meisterschaft im Duathlon vorgenommen hat. Auch beim 3 km-Lockerlauf gab man zumindest in der Spitzengruppe alles. Der zwölfjährige Lennart Köhler - Triathlet beim TSV 1880 Gera-Zwötzen - wollte im Schlussspurt noch den 19 Jahre jungen JFC-Fußballer Benjamin Bohm überflügeln. Da es auf der kürzesten Strecke keine Zeitnahme gab, konnten getrost beide zu Siegern erklärt werden - schon alles wegen des Kampfgeists.Mit 533 Läufern begaben sich die meisten der Teilnehmer auf die 11 km-Distanz. Einen Streckenrekord durfte man zum Jubiläum nicht bejubeln. „Das Niveau war dennoch sportlich und recht anspruchsvoll“, meinte Gesamtleiter Remo Reichel.

Läufer des Zabelgymnasiums

mit 104 Kilometern

Schulsportkoordinator Reinhard Thiel zählte die Laufkilometer der teilnehmenden Schüler. Das Geraer Zabelgymnasium hatte mit 28 Läufern und 104 absolvierten Kilometern die Nase vorn vor der Freien Waldorfschule (21/99) und dem Liebegymnnasium (10/49). Insgesamt waren 176 Schüler aus 55 pädagogischen Einrichtungen dabei, die zusammen 636 Kilometer gelaufen waren. „Das sind Bestwerte. Das freut uns natürlich als Sportlehrer“, so Reinhard Thiel. Die Vereinswertung entschieden wie im Vorjahr die „Kernigen Koma-Krieger“ mit 574 Kilometern vor dem TSV 1880 Gera-Zwötzen (406) und dem 1. SV Gera (268) für sich.

Der 51. Geraer Silvesterlauf wirft übrigens schon seine Schatten voraus. 2020 steht man dann am 31. Dezember wieder in direkter Konkurrenz mit Erfurt und Tanna. „Zu verstecken brauchen wir uns nicht“, so Remo Reichel, der dann auch wieder auf den diesmal in Innsbruck an den Start gehenden Zwötzener Triathleten Theodor Popp hofft. Schöne Grüße an den Silvesterlauf hatte auch Rekordgewinnerin Astrid Hartenstein übermitteln lassen. „Am 12. Dezember haben wir einen kleinen Weihnachtsmann bekommen“, verkündete die junge Mutter stolz per E-Mail und fügte an: „Nächstes Jahr bin ich dann wieder dabei!“