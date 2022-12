Bescherung in Ausweichquartieren

Aufmerksam lauschen die kleinen Maulwürfe aus dem Awo-Kindergarten Am Maulwurfshügel Scheubengrobsdorf, derzeit in Lusan, den Erzählungen des Weihnachtsmanns zu.

Gera. Weihnachtsmann überrascht kleine Maulwürfe und Saarbach-Grundschüler.

Strahlende Augen und Kinderlachen: Es gibt wohl nichts Schöneres für einen Weihnachtsmann. Da nimmt er auch so manche Unbequemlichkeit in Kauf. Wenn das Jahr zu Ende geht, streift Volkmar Höfer sein Weihnachtsmannkostüm über, um die Kleinen im Awo-Kindergarten Am Maulwurfshügel und die Mädchen und Jungen der Kneipp-Grundschule Saarbachtal in Scheubengrobsdorf zu beschenken. Doch irgendwie war es in den letzten Jahren immer etwas anders. In den vergangenen beiden Jahren musste er die Geschenke durchs Fenster verteilen.

Diesmal hieß es für ihn, erst nach Lusan und dann in die Eiselstraße. Infolge der Sanierungsarbeiten der beiden Einrichtungen, ist der Kindergarten derzeit Gast im Kindergarten Kinderland in der Rudolf-Hundt-Straße und die Grundschule in der Eiselstraße. Dafür gab es aber diesmal wieder einen Weihnachtsmann zum Anfassen.

Im Kindergarten waren die Kleinen gerade dabei, den bösen Wolf zu vertreiben. Auf dem Programm stand das Märchen „Die drei kleinen Schweinchen“. Ihr Erfolg wurde durch das Eintreten des Weihnachtsmanns unterbrochen, der nicht nur einen großen Sack mitgebracht hatte, sondern auch ein großes Geschenk, was er allerdings unten im Vorraum abgestellt hatte: einen Multifunktionstisch für Fußball, Tischtennis, Schach und Billard. Für die Grundschüler gab es unteranderem Magnettafeln für Gedulds- und Konzentrationsspiele.

Initiiert wird die alljährliche Weihnachtsüberraschung in beiden Einrichtungen durch das Scheubengrobsdorfer Bürgerzentrum Am Schulberg. „Wir wünschen allen Kindern, Lehrern, Erziehern und Mitarbeitern ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest. Gemeinsam mit ihnen hoffen wir darauf, dass die Sanierungsarbeiten an beiden Einrichtungen termingemäß ihren Abschluss finden, sodass der Kindergarten und die Grundschule wieder an ihren angestammten Ort zurückkehren können“, so Vereinschef Frank Stein.