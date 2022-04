Besonderes Chorprojekt in Weida gestartet

Weida. Der „Lobgesang“ von Felix Mendelsohn-Bartholdy wird einstudiert. Auch bislang Chor-unerfahrene Interessierte können sich ausprobieren.

Die Sinfonie Nr. 2 op. 52, der sogenannte „Lobgesang“ ist ein großangelegtes sinfonisches Werk für Chor und Orchester, das Felix Mendelssohn-Bartholdy 1840 anlässlich des Gutenbergfestes in Leipzig komponierte. „Ihm gelang dabei eine großartige Synthese zwischen den Formen der Sinfonie und des Oratoriums“, schreibt der Weidaer Kirchmusikdirektor und Kantor Patrick Kabjoll.

Die Kantorei Weida will das Werk in Zusammenarbeit mit einem Chor aus Apolda einstudieren und je einmal im Oktober und November in Apolda und Weida aufführen. Die Proben zu diesem in unserer Region noch nicht aufgeführten Werk beginnen derzeit. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind eingeladen, bei diesem Chorprojekt mitzumachen, so Kabjoll. Auch Menschen, die bisher noch nicht in einem Chor gesungen habe, dies aber gerne einmal ausprobieren möchten, sind willkommen. In etlichen Proben werden die Frauen- beziehungsweise Männerstimmen extra geprobt, so dass die Chorstücke gut zu lernen sein werden. Wer Interesse hat mitzumachen, kann zu den Proben kommen jeweils dienstags, von 20 bis 21.30 Uhr im Luthersaal an der Weidaer Stadtkirche, oder meldet sich bei Kantor Patrick Kabjoll.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kontakt: Telefon 036603/71285E-Mail: p.kabjoll@web.de