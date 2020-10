Besuch aus Mettmann in Münchenbernsdorf

DRK-Vizepräsident Ulli Schäfer (links) aus Münchenbernsdorf gemeinsam mit Erhard Raßloff aus der DRK-Partnergemeinde Mettmann in der deutschlandweit einmaligen „Straße des Jugendrotkreuzes“ in der Stadt Münchenbernsdorf

Am Sonnabend gab es nicht nur einen politischen Tag der deutschen Einheit, sondern auch einen ganz besonderen Tag der Deutschen Einheit im Roten Kreuz Münchenbernsdorf. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung. Vor 30 Jahren wurde durch den damaligen Kreisleiter des Jugendrotkreuzes im Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Mettmann aus Nordrhein-Westfahlen, Erhard Raßloff, das DRK Münchenbernsdorf neu aufgebaut.

Erhard Raßloff unterstützte mit Ausbildungsunterlagen und Wissen nach dem BRD-Recht und persönlichem Engagement. Seit 30 Jahren besteht daher eine Partnerschaft zwischen Münchenbernsdorf und Mettmann mit gegenseitigen Besuchen und Unterstützungen. Zum Tag der deutschen Einheit besuchte nach der Wiedervereinigung Erhard Raßloff nach etwa 25 Jahren wieder den DRK-Ortsverband Münchenbernsdorf. „Ich bin begeistert, was hier alles in den 30 Jahren passiert ist, wie schön das DRK-Gebäude saniert wurde und dass es diesen Verband noch in dieser Größe gibt“, so Erhard Raßloff. Abschließend sagte er, „dass die Wiedervereinigung ein großer Erfolg auch für das Rote Kreuz“ war. Der erste Vizepräsident des DRK-Kreisverbandes Landkreis Greiz, Ulli Schäfer aus Münchenbernsdorf, dankte Erhard Raßloff für seine jahrelange Unterstützung. Auch in der Chronik im Hauseingang des DRK-Gebäudes in Münchenbernsdorf wird auf die Spuren von Erhard Raßloff verwiesen. Der habe sich begeistert geäußert, wie großartig sich Ostthüringen entwickelt hat.