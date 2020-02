Besucheransturm in neuem Weidaer Seniorenheim

92 Jahre ist er alt, 40 davon arbeitete Josef Caba im Möbelhandel. Nicht in dem am Weidaer Markt, erzählt der Wünschendorfer, trotzdem kannte er das Geschäft durch den dortigen Kollegen von innen und außen. Das Möbelhaus, es war in jenem prägnanten Gebäude beheimatet, dass in Weida durch seine noch weiter zurückliegende gastronomische Nutzung unter dem Namen „Brauner Hirsch“ bekannt ist. Es war aber nicht nur Nostalgie, die Josef Caba in Begleitung seiner Tochter am Sonnabend wieder hier her führten. „Mein Vater wohnt noch zuhause, wir wollten uns einen Einblick verschaffen, falls der Schritt einmal gegangen werden muss“, sagte sie.

Neugier und Vorsorge locken viele Weidaer in das Seniorenpflegeheim

Josef Caba (92) genießt seinen Kaffee am Kamin. Foto: Marcel Hilbert

Sie meint den Schritt in eine Seniorenpflegeheim. In dieses hat sich der lange leerstehende „Braune Hirsch“ in den letzten knapp 14 Monaten „verwandelt“. Eine Woche, bevor die ersten Bewohner der Seniorenresidenz Am Markt ihre Zimmer beziehen und die Arbeit für das Team des Betreibers Senowa am 1. März offiziell beginnt, war zum Tag der offenen Tür eingeladen worden. Großes Interesse durch die Mischung aus Neugier und Nostalgie, aber auch aus dem vorausschauenden Blick und ersten Kontaktaufnahmen war zu erwarten.

Und tatsächlich gab es am Sonnabend einen wahren Besucheransturm. Die einen wollten einfach sehen, wie sich das, auf dem Präsentierteller Weidas über Jahre vor sich hin verfallende Gebäude nach der Rettung und dem Umbau gemausert hat. Für andere war es die Gelegenheit, für sich oder Anverwandte, für konkret bevorstehenden oder perspektivisch zu erwartenden Bedarf, die räumlichen und auch konzeptionellen Gegebenheiten zu erkunden. Anita Poppitz hatte in jedem Fall viele Fragen zu beantworten. Sie leitet die Pflegeeinrichtung, zusammen mit ihrer Vertreterin Bianca Reichelt. Ihre Sporen verdiente sich Anita Poppitz im Senowa-Pflegeheim in Ronneburg.

Ein Drittel der 59 Pflegeplätze ist bereits vergeben

Am 1. März wird die Arbeit in der Seniorenresidenz Am Markt in Weida aufgenommen. Foto: Marcel Hilbert

59 Pflegeplätze, darunter drei Doppelzimmer, sind in dem umgebauten und erweiterten Gebäude entstanden, außerdem Gemeinschaftsräume und Aufenthaltsbereiche, ein Ergotherapieraum und einiges mehr. Die verschiedenen Wohnbereiche, von denen der im Obergeschoss wegen kleinerer Restarbeiten noch nicht zu besichtigen war, sind in verschiedenen Farben gehalten und tragen die in Weida nicht unbekannten Namen Roter Hügel, Aumatal und Osterburg. Die namensgebenden Stadtansichten hat der Maler Torsten Knoll aus Teichwolframsdorf in großen Wandgemälden verewigt.

Die Interessierten strömten zum Tag der offenen Tür in das Haus. Foto: Marcel Hilbert

„Gekocht wird frisch in Ronneburg“, sagt Anita Poppitz: „Hier in Weida haben wir eine Verteilerküche.“ Etwa ein Drittel der Plätze in der vollstationären Einrichtung sei inzwischen vergeben, sagt sie. Gerade in der Anfangsphase und später bei größerer Belegung „eingestreut“ könne auch Kurzzeitpflege angeboten werden. Inklusive Verpflegung liege der Eigenanteil für den Pflegeplatz bei 1640 Euro, sagt die Einrichtungsleiterin. Sukzessive wie die Belegung soll das Personal wachsen, sagt Poppitz.

Sie hofft, dass für die Mitarbeiter neben den fünf geschaffenen Parkplätzen mit Unterstützung der Stadt noch mindestens fünf weitere gefunden werden. Das war auch ein Thema des Besuchs von Stadtratsmitgliedern in dieser Woche, sagt sie. Das hofft auch Werner Beyer. Der ehemalige Bürgermeister der Osterburgstadt zeigte sich als Besucher des Hauses „überwältigt“ von der Umsetzung. In seiner Amtszeit wurden die Weichen gestellt. Die damals noch städtische Immobilie wurde mit nahezu 100-prozentiger Förderung gesichert. „Das Haus war ein Schrotthaufen“, sagt Beyer.

Knapp sechs Millionen Euro in das Gebäude investiert

Zwei Besucherinnen ruhen sich beim Blick auf das gemalte Aumatal aus. Foto: Marcel Hilbert

Nachdem er über das Ronneburger Pflegeheim Kontakt zu dem Betreiber geknüpft hatte, entwickelte sich die Investition, die nun ihren Abschluss fand. Die Senowa kaufte die Immobilie und steckte insgesamt fast sechs Millionen Euro in das Vorhaben, wie Prokuristin Brigitte Zimmermann sagte. Angetan vom Ergebnis waren Bernd und Helga Stahlmann. „Wir sind Weidaer und sind aus reiner Neugier hier, wir hoffen, dass wir noch nicht zu schnell nach einem Zimmer fragen müssen“, sagte sie und lachte. Und er ergänzt: „Wir kennen es noch als Möbelhaus und dann leerstehend, es ist sehr schön geworden, auch der Innenhof.“ Wolfgang Kröber war aus Haselbach gekommen. „Mit Plätzen sieht es eng aus, in Ronneburg ist uns das neue Haus hier empfohlen worden“, sagte er. Er will in den kommenden Tagen seine Eltern aus Bottrop nach Ostthüringen holen, seine Mutter wird ab Anfang März am Weidaer Markt ein Zimmer beziehen, das steht bereits fest. „Wir haben ein sehr gutes Gefühl“, sagte er, nachdem er nun auch erstmals die fertigen Räume sehen konnte.