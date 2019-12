Beteiligte erinnern sich an die Stasi-Besetzung in Gera

Das Geraer Stasi-Unterlagen-Archiv lädt am 3. Januar 2020, um 14 Uhr, zu einem Rückblick ein. Dabei wird an die Besetzung der Bezirksverwaltung Gera des Ministeriums für Staatssicherheit am 6. Januar 1990 erinnert.

Dieser mutige Akt, der die weitere Vernichtung der Stasi-Akten verhinderte, ermöglichte auch die heutige Nutzung der Stasi-Unterlagen zur privaten Akteneinsicht, zur Forschung, Strafverfolgung und Wiedergutmachung, teile die Behörde mit.

Oberpfarrer i. R. Roland Geipel gehört zu den Gesprächspartnern

Protagonisten aus der Zeit der Besetzung und Auflösung der Geraer Stasi-Zentrale schildern in einem vom Leiter der Außenstelle, Reinhard Keßler, moderierten Zeitzeugengespräch die damaligen Geschehnisse. Peter Engelbrecht, Redakteur Nordbayerischer Kurier, berichtet über die Wahrnehmung des politischen Umbruchs in Westdeutschland. Im Gespräch, an dem auch Roland Geipel, Sylvio Nitzschke und Armin Weiland teilnehmen, sollen auch die individuellen Beweggründe für das Engagement der Stasi-Besetzerinnen und -Besetzer beleuchtet werden. Besucher können sich an der Gesprächsrunde beteiligen.

Im Anschluss führen die Zeitzeugen über das Gelände der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung. Darüber hinaus können sich Besucher in der Dauerausstellung, in Sonderausstellungen, mit Film- und Hörbeiträgen, Führungen und Musterakten aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv über die damalige Arbeit der Stasi informieren. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 3. 1. 2020, 14 Uhr Gespräch in der Außenstelle Gera, Haus 3, Hermann-Drechsler-Straße 1, 07548 Gera. An dem Tag ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.