Betrunkener Autofahrer im Gegenverkehr gestoppt - Graffitis mit rechtsgerichteten Zeichen - Autospiegel abgeschlagen

Gera/Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Ein 60-Jähriger Autofahrer muss seit Sonntag mit einer Anzeige rechnen. Gegen 00.35 Uhr bog er vom Hofwiesenparkplatz auf die Gebrüder Häußler Straße in Gera ab, wobei er in den Gegenverkehr fuhr.

Als Polizeibeamte auf den auf der falschen Spur befindlichen Fahrer aufmerksam wurden, stoppten sie ihn und konnten so einen Zusammenstoß mit dem herannahenden Gegenverkehr verhindern.

Bei der anschließenden Kontrolle des 60-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde demnach beendet, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Graffitis mit rechtsgerichteten Zeichen

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag zu Samstag in der Straße des Friedens in Gera diverse Graffitis in grüner Farbe an eine Fassade, eine Mauer sowie eine Briefkastenanlage geschmiert und dabei Sachschäden verursacht. Die Graffitis beinhalteten dabei laut Polizeiangaben u.a. rechtsgerichtete Zeichen.

Die Beseitigung dieser Schmierereien erfolgte bereits. Die Polizei in Gera ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Telefonnummer 0365/8290 entgegen.

Mehrere Außenspiegel abgeschlagen

Drei in der Georg-Büchner-Straße in Gera abgestellte Fahrzeuge sind ins Visier bislang unbekannte Täter geraten. Diese traten bzw. schlugen am Samstag gegen 0 Uhr den jeweils rechten Außenspiegel der Fahrzeuge ab und verursachten so Sachschäden.

Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können.

Bargeld und Papiere aus Auto entwendet

Am Sonntag, zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Auto eingedrungen, der auf dem Verbindungsweg zwischen Leonhardtstraße und dem Krankenhaus in Greiz abgestellt war.

Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Telefonnummer: 03661/6210.

Straßenlampe beschädigt

Am Sonntag gegen 13.15 Uhr haben Polizeibeamte in der Neustädter Straße/Bundesstraße 175 in Weida eine beschädigte Straßenlampe bemerkt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren müsse man laut Polizeiangaben davon ausgehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit ihr kollidierte und der Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Telefonnummer: 03661/6210, entgegen.

