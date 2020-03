Gera. Polizei musste den Mann in Gewahrsam nehmen. Zudem kam es Montag zu einem Unfall.

Betrunkener wird in Gera aggressiv

Betrunken und aggressiv

Die Polizei musste einen 36-jährigen Mann vor einem Wohnheim in der Geschwister-Scholl-Straße abholen. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes durfte er dieses nicht betreten, woraufhin er aggressiv geworden war, heißt es in der Polizeimeldung. Die Polizei maß 1,8 Promille bei dem Mann und nahm ihn, weil er erheblichen Widerstand leistete, in Gewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zusammenstoß mit Motorrad

Gegen 18.50 Uhr am Montag kam es an der Kreuzung Plauensche Straße und Richard-Wagner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Peugeot mit einer 48-jährigen Fahrerin und einer 16-jährigen KTM-Fahrerin. Die Jugendliche wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Brand in Lessen

Heute kam es zudem gegen 11 Uhr zu einem Carport-Brand in der Dorfstraße Lessen.