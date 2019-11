Das Landgericht Gera hat am Freitag zwei Männer wegen eines Raubüberfalles auf einen Pizzaboten in Gera zu Freiheitsstrafen verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Überfall hatte sich am 6. Oktober 2018 in Gera ereignet.

Die Angeklagten lauerten einem Pizzaboten auf und erbeuteten 290 Euro. Die Verurteilung des 26 Jahre alten Haupttäters erfolgte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Gericht nahm laut einer Sprecherin wegen des Einsatzes des Pfeffersprays einen schweren Raub an. Da sich jedoch beide Täter im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs mit dem Opfer einigten und Schadensersatz leisteten, erkannte die dritte Strafkammer unter Vorsitz von Christina Lichius auf einen minderschweren Fall. Gemeinsam mit Neonazi vor Gericht Jener Angeklagte saß erst kürzlich gemeinsam mit dem Greizer Thügida-Gründer David Köckert auf der Anklagebank. Er wurde im Mai wegen Beihilfe bei einem Übergriff auf einen Mitarbeiter in Köckerts Tattoo-Studio in Zeulenroda-Triebes verurteilt. Der 23 Jahre alte Fahrer des Fluchtwagens erhielt eine Strafe von anderthalb Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Die Kammer erkannte nicht auf einen schweren Raub. Sie konnte nicht nachweisen, dass der Fluchtwagenfahrer vom Pfefferspray und dessen Einsatz wusste. Deshalb hieß es im Zweifel für den Angeklagten. Wegen der geleisteten Wiedergutmachung erkannte das Gericht auch hier auf einen minderschweren Fall. Staatsanwaltschaft Gera erwägt Revision Die Staatsanwaltschaft hatte für den Haupttäter eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert, die Verteidigung ein Jahr und sechs Monate, ausgesetzt zur Bewährung. Für den Mittäter plädierte der Staatsanwalt auf zwei Jahre Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Demgegenüber hielt die Verteidigung ein Jahr auf Bewährung für gerechtfertigt. Die Angeklagten akzeptierten das Urteil, die Staatsanwaltschaft erwägt eine Revision zum Bundesgerichtshof.