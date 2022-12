Bibliothek Gera erhält Qualitätssiegel

Gera. Sehr gute Arbeit Geraer Bibliothek zertifiziert.

Am Donnerstag hat Thüringens Kulturminister und Schirmherr des Zertifizierungsverfahrens des QM-Projekts der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), das Qualitätssiegel „Erlesene Bibliothek“ an die Stadt- und Regionalbibliothek Gera übergeben. „Erlesene Bibliothek“ dürfen sich Einrichtungen nennen, die verbindliche Qualitätsstandards erfüllen. Dazu zählen beispielsweise das Angebot an analogen und digitalen Medien, eine nutzerfreundliche Präsentation, die Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit sowie Kooperationen mit Kindergärten und Schulen. red