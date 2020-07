Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bike-Camp-Teilnehmer mit und ohne Rad unterwegs

Es ist Tradition beim SSV Gera 1990, dass zu Beginn der Sommerferien vor allem die Jüngsten zum Bike-Camp eingeladen sind. Neben einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm war das Übernachten im Zelt im Areal des 250-Meter-Betonovals der Geraer Radrennbahn ein Höhepunkt.

In diesem Jahr musste das Zeltlager coronabedingt ausfallen. Aber auf das Bike-Camp wollte man nicht verzichten. „Drei Veranstaltungstage mit und ohne Rad“ hieß diesmal das Motto für das vom SSV Gera 1990 und der Geraer Sportjugend im SSB Gera e.V. organisierte Bike-Camp. Es war als offene Jugendveranstaltung ausgeschrieben und hatte auch Teilnehmer angesprochen, die nicht im Radsportverein sind. Radmechanik-Workshop, Klettern am Kletterturm im Buga-Gelände in Ronneburg, Besuch des Geraer Tierparks mit Führung und Fahrt mit der Parkeisenbahn, Radwanderung, Indianerfest beim Interkulturellen Verein Gera – ein abwechslungsreiches Programm wurde geboten.

„Manchmal ein bisschen anstrengend, besonders das Laufen“, meint Lucia Wiencek, die als Radsportlerin lieber in die Pedale tritt und die Fahrt mit der Parkeisenbahn ganz cool fand. Unter den Teilnehmern waren auch Ken und Ben Bachmann vom RSV „Blau Weiß“ Gera. Eher auf Rollen waren sie diesmal mit ihrem Rad unterwegs. „Ihre Mutti hatte über Facebook bei der Geraer Sportjugend nach einer Ferienfreizeitmaßnahme angefragt und ihre beiden Kinder für das Bike-Camp angemeldet“, erzählt Petra Franke, Sportjugendkoordinatorin und SSV-Jugendwartin. Interesse fanden die Ausführungen von Hilmar Schmidt, Vorsitzender des Fördervereins Geraer Parkeisenbahn, der mit den Teilnehmern einen Blick in die Historie der Parkeisenbahn warf. Carl Hampel wollte etwas wissen über die Auswirkungen des starken Unwetters vom 5./6. Juli 2012. Das hatte die gesamte Gleisanlage unterspült und von Schlamm bedeckt. Die Zuhörer staunten nicht schlecht, als Hilmar Schmidt seine beiden Hände zeigte und erzählte, wie er mit den vielen Helfern, den Schlamm mit den Händen aus den Weichen herausgeholt hatte.