„Ich bin sehr froh, dass ich den Nachlass an das Stadtmuseum geben kann“, sagt Corinna Backhaus aus Gera. „Zu Lebzeiten waren Erich Unger Erfolg und Anerkennung versagt“.

Insgesamt fünfzig gerahmte Ölgemälde und Aquarelle des Geraer Malers und Werbegrafikers, 16 von ihm gestaltete Bücher, mehrere hundert Handzeichnungen, Briefe aus dem Schriftwechsel, mit seinem Sohn während des zweiten Weltkrieges und drei Tagebücher seiner Frau Martha wechselten am Dienstag den Besitzer. Je zur Hälfte teilen sich der Förderverein des Stadtmuseums und die Thüringer Staatskanzlei in die Kosten von 1400 Euro. Angesichts des Umfangs und des dokumentarischen Wertes für die Stadtgeschichte spricht Matthias Wagner, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtmuseums, von einer „symbolischen Summe“ und sagt: „Es lag mir am Herzen, dass die Verhältnisse geklärt sind“. Seit 2008 befand sich der Nachlass als Dauerleihgabe im Stadtmuseum. Den geglückten Ankauf bewertet er als „Ausnahme“.

Das Gemälde Am Südbahnhof von Erich Unger entstand 1950. Foto: Peter Michaelis

Erich Unger (1893-1987) wurde nahe Erfurt geboren, studierte an der Kunstgewerbeschule in Erfurt und arbeitete von 1913 bis 1924 als Werbegrafiker bei Carl Zeiss Jena, heiratete 1919 die Geraerin Martha Mornhinweg und zog ihretwegen 1924 nach Gera, wo er als Prokurist im Fahrzeughaus seines Schwiegervaters in der Heinrichstraße arbeitete. Das Malen ließ er nicht ganz. Vor allem ab den 1930er Jahren entstehen Stadtansichten von Gera. Eines der wenigen Winterbilder, ein Blick auf die Altstadt vom Ostfriedhof aus dem Jahr 1942 etwa oder die in Nachbarschaft des Südbahnhofes qualmenden Schlote, die von Arbeit und Wohlstand kündeten, aus dem Jahr 1950. Eine Roschützer Ansicht von 1957 zeigt die Porzellanfabrik inmitten des Ortes und ein Blick auf Alt-Bieblach dokumentiert den Zustand von einst. Insgesamt 24 Geraer Ansichten gehören jetzt dem Museum. Zwei haben bereits ihren Platz in der Dauerausstellung.

Tuschezeichnung Gera. Markt mit Rathaus und Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft (links). Foto: Peter Michaelis

„Mein Großvater und seine Frau Martha waren Cousin und Cousine“, erklärt Frau Backhaus das Verwandtschaftsverhältnis. Weil die Kinder der Ungers, Ulrich, Brigitta und Ursula, selbst keine Kinder hatten, übernahm die 54-Jährige die Aufgabe, sich um das künstlerische Werk zu kümmern. Auslöser war die Recherche von Matthias Wagner, der Arbeiten Ungers aus der Kunstsammlung kannte und auf die Familie zuging. „Damals lebte Brigitta Unger noch. Die Wohnung in der Heinrichstraße hing voller Bilder. Ich bin sehr froh, dass sie die Ausstellung noch miterlebt hat“, erzählt Corinna Backhaus. „Von Jena nach Gera. Ansichten von Erich Unger aus den Jahren 1920 bis 1970“ hieß der Titel der Exposition im Jahr 2008. Seitdem wurden wiederholt Arbeiten des Geraers für Ausstellungen wie die zur Industriegeschichte oder zu „Fremde in Gera - Geraer in der Fremde“ zu sehne. „ich bin sicher, dass wir schnell wieder auf seine Arbeiten zurückgreifen. Für uns ist es spannend, dass sie zu so vielen Geraer Themen eingesetzt werden können.

Ein Bild, das Porträt von Brigitta Unger, es zeigt sie als Kind in den 1920er-Jahren, hat Corinna Backhaus behalten. Die 1400 Euro will die Schatzmeisterin des Kunstvereins Gera übrigens zur Auktion des Vereins am 18. November einsetzen. Ihr Erlös dient dem Ankauf von je einer Arbeit von Otto Dix und Karl Weschke.