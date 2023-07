Bilder aus zerbrochenem Geschirr in Trinitatiskirche Gera

Gera. Grafiker und Maler Bernd Lehmann zeigt seine Arbeiten im Geraer Gotteshaus.

Er ist ruhig, er erscheint zurückhaltend. Seine Werke jedoch erstrahlen in Gold, in Farben und in einer Vielfalt an Aussagen, die selbst der Künstler kaum in Worte fassen kann.

Aktuell sind in der Trinitatiskirche 33 Arbeiten des Geraer Malers und Grafikers Bernd Lehmann zu sehen. Alle Motive setzte er aus zerbrochenem Geschirr zusammen. Die Bilder wirken doppelt. Aus der Ferne erkennt man das Motiv und aus der Nähe erscheinen die Details in ihrer hohen Aussagekraft.

Bernd Lehmann wurde 1952 bei Bautzen geboren und verlebte eine behütete Kindheit auf dem Land. In einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bestimmten der Glaube und damit das Wort Gottes seinen Lebensweg.

Spott und Hochachtungfür Glauben erfahren

„Ich durfte das Abitur abschließen und Malerei und Grafik in Berlin Weißensee studieren. Doch es war oft nicht einfach mit dem verordneten Staatsdenken umzugehen. Oft erfuhr ich Spott, doch manchmal auch Hochachtung für meinen Glauben“, erinnert sich Bernd Lehmann. Während des Studiums lernte er seine heutige Frau kennen und zog mit ihr 1978 nach Gera, wo er seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat. Als Künstler ohne Parteiabzeichen wurde er zwar in den Verband Bildender Künstler aufgenommen, doch er fühlte sich bespitzelt und erhielt später Gewissheit anhand seiner Stasiakte. Es war bereits ein verdächtiger Punkt, Mitglied einer Kirche zu sein, hat Bernd Lehmann immer wieder verspürt.

Mit Dankbarkeit erinnert er sich deshalb an seine Diplomarbeit, bei der er seine Frau mit Tochter zeichnen durfte. Es war angelegt als Auftragswerk, von Kinder- und Geschwisterporträts ohne politische Auflagen.

Zwei Oberbürgermeistervon Gera porträtiert

In den 1990er-Jahren erhielt Lehmann, als einer der bekanntesten Maler der Stadt, den Auftrag, zwei Oberbürgermeister Geras in der Nachwendezeit zu porträtieren. Seine Gemälde erinnern an Horst Jäger und Andreas Mitzenheim und sind im Rathaussaal zu sehen.

Bereits Ende der 1980er-Jahre fragte sich Bernd Lehmann, ob das was er tat, tatsächlich das Richtige sei. „Ich hörte in mich hinein, fragte mich wo ich hingehöre und warum mich Gott so erschaffen hat“, sagt der Künstler. „Bereits damals entdeckte ich Aussagen in farbigen Keramikscherben und so entstanden die ersten Scherbenbilder.“

Mittlerweile ist diese Art von grafischer Kunst Lehmanns Hauptbetätigungsfeld geworden. „Seit 2009 habe ich nur noch Scherbenbilder erschaffen, die mit Zitaten aus der Bibel und aus dem Gesangbuch korrespondieren“, erzählt der Künstler. „Die Faszination des Themas ist unerschöpflich“, meint er. Unter seinen etwa 300 Scherbenbildern bildet der Zyklus „Gefäß Mensch“ den Hauptschwerpunkt. „In der Bibel wird an vielen Stellen der Mensch als Gefäß oder gar Scherbe versinnbildlicht. So steht in Psalm 31: Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Auch in mehreren Chorälen aus dem Gesangbuch kann man diese Vergleiche finden“, erklärt der Künstler. „Ölkrug, Wasserkrüge, Essigkrug oder Bitterkelch finde man an verschiedenen Stellen in der heiligen Schrift“, ergänzt Bernd Lehmann.

„Gefäß Mensch“ ist für ihn das Abbild des Menschen im Lebenszyklus und seine Beziehung zu Gott. „Obwohl viele Darstellungen abstrakt sind, so sind es meine Gedanken, die sich dort widerspiegeln. Wie ich danach die Scherben anordne geschieht meist von selbst“, gesteht der Künstler. Manchmal braucht es jedoch einer Erklärung, sein „Scherbisch“ zu verstehen.

Scherbenbilder aus 14 Jahren Schaffenszeit hängen jetzt in der Geraer Trinitatiskirche.

Initiiert wurde die Ausstellung auf Wunsch des Künstler und unter Zusammenarbeit mit der Stadtkirchengemeinde Gera. Seine Bilder hat er passend zu den Orten im Kirchenraum platziert. „Kanzel, Tür und die Epitaphe bilden den Rahmen zwischen der Erschaffung der Welt, Tod und Auferstehung und der Ewigkeit.“ Das Göttliche versinnbildlicht er mit goldenen Scherben und Scherben in den Farben des Regenbogens. Immer wieder zieht er Parallelen zum irdischen Leben, wenn auch seine Impulse aus der Bibel kommen. So steht sein Scherbenbild „Iß!, nach Worten aus der Apostelgeschichte Kapitel 10, auch für Toleranz untereinander. Seinen Bildreihenfolge in der Trinitatiskirche beschießt er mit dem „Neuen Kelch“.

Seine Arbeiten, sein Tun und sein Leben und sein Leben steht unter dem Motto „SOLI DEO GLORIA (Gott allein [sei] die Ehre)“, betont der Künstler.

Die Türen der Trinitatiskirche sind zu allen gottesdienstlichen Veranstaltungen und zur Offenen Kirche, Dienstag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am 22. August gibt es nach der Liturgie der Dankbarkeit, um 17 Uhr, eine weitere Künstlerführung durch die Ausstellung.