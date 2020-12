„Bildungsschuppen“ wartet auf Schätze

Eine riesige Kabeltrommel und alte Paletten lieferten das Holz für Sitzbänke und Regale. Die Tür einer ausrangierten Jugendstil-Vitrine fand als Glasfront in einem der beiden Häuschen ihre neue Bestimmung. Selbst ausgediente Kellerfenster der Villa Voss wurden wieder ans Tageslicht geholt. „Für das Projekt kamen nur Dinge zum Einsatz, die irgendwo übrig waren und normalerweise entsorgt worden wären“, erzählt der Wünschendorfer Bildhauer Thomas Schulze. Dank eines Nachhaltigkeitsprojekts haben jene in der Gebrüder-Grimm-Grundschule eine neue Bestimmung gefunden: als Tauschbox.

Bestehend aus zwei Häuschen und kurzerhand zum „Bildungsschuppen“ ernannt, belebt diese Box seit dieser Woche auf fröhliche Weise das Schulhaus. In den Unterrichtspausen lädt sie die Kinder ein, spielerisch das Innenleben zu entdecken. Denn dieses soll sich peu à peu mit Büchern und allen Schätzen füllen, die die Mädchen und Jungen gern an ihre Mitschüler weiterreichen wollen.

Bildhauer Thomas Schulze, Ehefrau Hirut Schulze und Schulleiter Sylvio Hoffmann (links) vor der „Gebrüder Grimm Grundschule“ Foto: Peter Michaelis

Thomas Schulze trug das Recycling-Material für das Projekt, welches durch Fördergelder unterstützt wurde, zusammen. In den Herbstferien ging es mit Schülern der zweiten, dritten und vierten Klassen sowie Schulleiter Sylvio Hoffmann in die Werkstatt. Zusammen wurde gesägt, gehobelt, gebohrt und gehämmert. Zwischendurch versorgte Thomas Schulzes Ehefrau Hirut die Eifrigen am Werktisch mit kulinarischen Köstlichkeiten.

„Die Kinder sammelten beim Miteinander wertvolle Erfahrungen und waren sehr begeistert. Auch die Eltern honorierten unsere Arbeit. Sie merkten, wie ihre Kinder einerseits sinnvoll beschäftigt und andererseits zum Thema Nachhaltigkeit angehalten werden“, berichtete Sylvio Hoffmann. Der Schulleiter verweist noch auf einen schönen Nebeneffekt: „Bei solchen Aktionen erleben wir unsere Kinder häufig von einer ganz anderen Seite. Während sie in der Schule bestimmte Regeln einhalten müssen, können sie sich hierbei frei entfalten. Es war schön zu sehen, wie sie kreative Vorschläge machten und diese dann umsetzten.“ Heiko Stahl, der Hausmeister der Schule, organisierte schließlich den Transport des Tauschhauses in die Schule. „Jeder hat mit zugegriffen, das war klasse“, betonte Hoffmann.

Auch Thomas Schulze, der bereits in der Vergangenheit etliche Projekte mit jungen Leute durchführte, kommt regelrecht ins Schwärmen über die Herbstaktion: „Die Kinder waren absolut begeistert und am Ende stolz über das Ergebnis. Es war eine wunderbare Erfahrung.“

Die Tauschbox soll weiter das Bewusstsein der Kinder für einen ressourcenschonenden Umgang mit Dingen schärfen. Die ersten Bücher stapeln sich bereits in den Regalen und warten auf neue Besitzer.