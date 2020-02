Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bis Ende März Hinweise zum Radwegenetz in Gera abgeben

Der aus dem Jahr 2005 stammende Radwegeplan für die Stadt Gera wird derzeit im städtischen Verkehrsamt überarbeitet. Dazu wurde ein erster Entwurf für einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung des Radwegenetzes in Gera auf der städtischen Internetseite veröffentlicht. Zu finden ist er unter www.gera.de unter dem Reiter „Bauen & Umwelt“, Unterpunkt Verkehr und dort linker Hand unter dem Punkt „Verkehrsplanung“.

Die Liste wurde unter Mitwirkung des Fahrrad-Clubs ADFC und des Umweltvereins Grünes Haus Gera erstellt und liegt auch zur Einsichtnahme im Verkehrsamt in der Ernst-Toller-Straße 15 aus. Nun solle der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, ergänzende oder auch kritische Hinweise mitzuteilen, um sie nach Möglichkeit in die abschließende Fassung des Maßnahmenkataloges einfließen zu lassen.

Die Hinweise können bis zum 31. März mitgeteilt werden, per E-Mail an Radwegeplan@gera.de oder an die Postanschrift Stadtverwaltung Gera, Verkehrsamt, Ernst-Toller-Straße 15 in 07545 Gera unter Angabe des Betreffs „Radwegeplan“. Weitere Informationen gibt es auch unter Telefon 0365/ 838 41 10.

Zum Entwurf des Maßnahmekatalogs