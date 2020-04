Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bis zu zehn Schüler dürfen mit Abstand gemeinsam lernen

Auch am Zabel-Gymnasium hat für die Abitur-Klassen der Unterricht am 27. April unter strengen Regeln wieder begonnen. Pro Raum dürfen nur maximal zehn Schüler mit entsprechendem Abstand unterrichtet werden. Aus baulichen Gründen passen aber ohnehin nur neun Schüler in die relativ kleinen Klassenräume. Im Schulhaus wurden die vorgeschriebenen Hygieneregeln umgesetzt und ein "Einbahnstraßen-System" eingeführt. Insgesamt 85 Abiturienten werden zu den Prüfungen antreten. Die erste Prüfung, in den naturwissenschaftlichen Fächern, steht am 18. Mai auf dem Plan. Die zehnten Klassen kehren am 4. Mai in die Schulen zurück.