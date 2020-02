Gera. Malerei von Kurt Günther wird am Sonntag in Gera in einer Führung auf den Grund gegangen. Die Orangerie widmet sich gerade dem bekannten Künstler.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blick auf Kurt Günther-Schau in Orangerie Gera

Die Kunstsammlung Gera lädt am Sonntag, 9. Februar, um 14 Uhr zu einem öffentlichen Besucherrundgang durch die Orangerie ein. Die Führung gibt Einblick in die aktuelle Sonderausstellung „Kurt Günther - Zwischen Dur und Moll. Werke des Meisters der Neuen Sachlichkeit aus dem Bestand der Kunstsammlung Gera“.

Der 1893 in Gera geborene Kurt Günther ist neben Otto Dix der bedeutendste Vertreter des sozialkritischen Realismus und der Neuen Sachlichkeit in Thüringen. Neben zentralen neusachlichen Arbeiten, die von einfühlsamen Porträts bis zu kühnen Aktdarstellungen reichen, werden Werke aus allen Schaffensphasen Günthers von frühen akademischen Arbeiten bis zum Alterswerk vorgestellt. Tatsächlich hat sich das Werk Günthers aus einer Nähe zum aggressiven Verismus Dixschen Formats zu einem eher abgeklärten internationalen Neoklassizismus entwickelt, ohne beide Extreme je ganz intendiert und erreicht zu haben. In der Wertschätzung des Kunstkritikers Franz Rohs rangiert Kurt Günther neben - nicht nach - Otto Dix: „Sie stellen beide den einzig wichtigen Beitrag Thüringens zur Malerei des neuen Verismus dar“, so seine Bewertung.