Börse, Tiere, Denkmäler und brennende Elster: Veranstaltungstipps für das Wochenende in und um Gera

Eine Vielzahl von Veranstaltungen warten am Wochenende auf Interessierte in Gera, hier eine Auswahl:

Tierpark- und Dahlienfest

Tiertaufe, Musik, Führungen im Dahliengarten und mehr wartet auf die Besucher. Die Alphornbläser Elstertal eröffnen den Samstag ab 11 Uhr an der Waldbühne im Tierpark. Danach spielen Firlefanz und Grete ihr Kinderprogramm „Maulaffenfeil“, und Ralf Dietsch und Freunde gestalten das musikalische Finale am Samstag. Die Chorvereinigung Cantabile läutet den Sonntag ein.

Samstag/Sonntag, ab 11 Uhr

11. Geraer Ausbildungsbörse

130 Unternehmen aus der Region wollen Jugendlichen und Eltern Ausbildungsberufe näherbringen. Die Messe wird erneut von der Stadt Gera, der IHK Ostthüringen, der Handwerkskammer für Ostthüringen sowie der Agentur für Arbeit Thüringen Ost organisiert. Aussteller: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/thueringen-ost/agenturveranstaltungen

Samstag, 9.30 bis 15.30 Uhr, KuK Gera

Brennende Elster in Bad Köstritz

Am Samstag heißt es wieder „Die Elster brennt“ an der Elsterbrücke in Bad Köstritz. 17 Uhr ist Auftakt mit der Feuerwehr. 19 Uhr wartet ein Lampionumzug mit Start am Kindergarten, abends gibt es eine Udo Jürgens Show und Party.

Denkmaltag

Der Denkmaltag wird am Sonntag, um 11 Uhr, am Geraer Stadtmuseum eröffnet. Industriebau Golde, der Wasserturm in der Theaterstraße 50, Haus Schulenburg, das Große Haus des Theaters Altenburg Gera, die Walhalla, das Kulturhaus Häselburg, die Kirchen in Niebra und Großfalka sind dabei.