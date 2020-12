In einem Haus kam es am frühen Mittwochmorgen in Niederndorf zu einem Brand im Wohnzimmer.

Niederndorf. Am frühen Mittwochmorgen ist es zu einem Wohnzimmerbrand in einem Haus in Niederndorf gekommen.

Brand in einem Wohngebäude in Niederndorf

Um 5.01 Uhr wurde am Mittwoch durch die Zentrale Rettungsleitstelle Gera Alarm ausgelöst: Brand in einem Wohngebäude in Niederndorf. Die freiwilligen Feuerwehren in Kraftsdorf, Töppeln, Niederndorf, Oberndorf und Rüdersdorf rückten aus. 25 Kameraden waren im Einsatz, ebenso Rettungsdienst und Polizei.