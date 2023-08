Brand in Geraer Firma: Acht Mitarbeiter verletzt

Gera. Ein Schwelbrand in einer Firma in Gera löste einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten aus. Acht Mitarbeiter wurden verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, kam es am Dienstag zu einem Schwelbrand in einer Firma im Gewerbegebiet Keplerstraße. Acht Mitarbeiter im Alter von 19 bis 46 Jahren erlitten laut Polizei leichte Verletzungen, da sie den Rauch einatmeten. Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort, versorgten die Verletzten medizinisch und brachten einige zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Der Brand, der auf einen technischen Defekt an einer Maschine zurückzuführen ist, führte zur Rauchentwicklung. Die Ursache des Schwelbrandes wurde durch eine Branduntersuchung festgestellt. Aufgrund des Löscheinsatzes war die Straße zum Teil voll gesperrt.

