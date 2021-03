Feuerwehreinsatz - Messerstecherei - Vermisstensuch erfolgreich

Gera Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilen zu einer Wohnung in Gera. Außerdem meldet die Polizei diese Vorfälle für Gera und den Kreis Greiz.

Rauch sorgt für Großaufgebot an Rettern in Gera

Montag gegen 12 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass aus einer Wohnung in der Franz-Stephan-Straße in Gera Brandgeruch und ein Alarm-schlagender Brandmelder wahrnehmbar sei. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz.

Glücklicherweise brach in der betreffenden Wohnung kein Feuer aus. Dennoch befand sich auf dem eingeschalteten Herd ein Behältnis das leicht zu schmoren begann und zur Rauch-/Qualmentwicklung führte.

Die Gefahrenquelle wurde beseitigt. Die Wohnungsinhaberin befand sich zum Einsatzzeitpunkt nicht in der Wohnung. Nachdem die Wohnung gelüftet wurde, ist sei weiterhin bewohnbar.

Streit mit Messerstecherei

Am Dienstag gegen 2.25 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Schülerstraße von Gera. Ein 22-jähriger und ein 52-jähriger Mann waren in Streit geraten. Auch ein Messer soll laut Polizei dabei zum Einsatz gekommen sein.

Der 52-Jährige wurde erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera ermittelt.

Suche nach Vermisster endet erfolgreich

Nachdem am 8. März bei der Greizer Polizei die Meldung über eine vermisste Jugendliche aus der elterlichen Wohnung einging, kamen mehrere Polizeibeamte zum Einsatz. Bei der Suche nach der Vermissten wurden auch zwei Suchhunde eingesetzt.

Am Montagnachmittag konnte die Suche glücklicherweise beendet werden, da der Aufenthaltsort der Vermissten bekannt wurde. Dort konnte sie unversehrt in Obhut genommen werden.

