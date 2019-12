Der Partner will dies, die Schwiegermutter wünscht sich das... Bratapfel mit Cheesecake-Füllung vereint mehrere Genüsse in einem.

Bratapfel mit noch mehr Genuss

Wer kennt es nicht, kulinarische Uneinigkeit zu Weihnachten. Der Partner will dies, die Schwiegermutter wünscht sich das... Daher möchte ich Ihnen heute ein kompaktes Dessert empfehlen, das mehrere Genüsse in einem vereint. Mein Vorschlag: ein Bratapfel mit Cheesecake-Füllung. Was im ersten Moment kompliziert klingt, entpuppt sich als sehr einfach und ist leicht für den großen Tag vorzubereiten. Dazu den Apfel (hierzu empfehle ich die Sorte Boskop) großzügig vom Kerngehäuse und einem Teil des Fruchtfleisches befreien, so dass unser Kuchen genug Platz im Inneren des Apfels findet. Für die Füllung einfach 200 Gramm Frischkäse mit einem Ei, etwas Zucker, Zimt und einem halben Päckchen Puddingpulver gründlich verrühren. Bevor wir dir Füllung im Apfel verteilen, müssen wir sicherstellen, dass der Boden geschlossen ist. Dies erreicht man zum Beispiel, indem man den Boden mit etwas Marzipan verschließt. Für diejenigen, die nun kein Marzipan mögen, würde es auch reichen, wenn sie den Apfel nicht komplett bis zum Boden aushöhlen.

Im Anschluss den Bratapfel bei 175 Grad für rund 25 Minuten backen. Am besten schmeckt der Bratapfel frisch aus dem Ofen, mit einer großen Kugel Vanilleeis. Ein schöner Nebeneffekt, durch die Hitze des Bratapfels entsteht direkt das passende „Sößchen“ dazu. Zur Abrundung und den entsprechenden Crunch ein paar karamellisierte Walnüsse verteilen und fertig ist ein leckeres weihnachtliches Dessert.

Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Liebsten.

Herzlichst Ihr René Müller