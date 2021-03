Brennende Container und Wohnungsdurchsuchung in Gera

Polizei sucht Zeugen zu Containerbränden in der Hilde-Coppi-Straße. Beweismittel bei Ermittlungen in der Sprayer-Szene sichergestellt.

Ein Feuer vernichtete in der Nacht zum Donnerstag zwei Container in Gera.

Kurz nach 23 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei am Mittwoch in die Hilde-Coppi-Straße in Gera aus. Dort standen zwei Container in Flammen. Unverzüglich begannen die Kameraden der Feuerwehr den Altkleidercontainer und den Papiercontainer zu löschen. Dennoch wurden beide Container durch das Feuer zerstört, heißt es von der Polizei.

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wertgegenstände beziehungsweise Häuser konnte verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365/829-0 bei der Dienststelle in Gera zu melden.

Durchsuchungsbeschluss ausgeführt

Hinsichtlich eines laufenden Ermittlungsverfahrens gegen einen 22-Jährigen fand am Mittwoch, aufgrund der Vorlage eines Durchsuchungsbeschlusses, eine Wohnungsdurchsuchung in Gera statt.

Die ermittelnden Polizeibeamten fanden bei dem vermeintlichen Sprayer im Rahmen dieser Durchsuchung eine Vielzahl von Farbdosen und speziellen Utensilien aus der Sprayer-Szene. Diese wurden als Beweismittel sichergestellt, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann dauern an.

Kollision im Kreuzungsbereich

Zwei Abschleppdienste mussten ausrücken, nachdem es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr im Kreuzungsbereich Sachsenplatz/Talstraße in Gera zu einem Unfall kam. Ein Pkw Opel (Fahrer 57) und ein Pkw Volvo (Fahrerin 20) kollidierten miteinander. Beide Fahrer überstanden die Pkw-Kollision unverletzt. An ihren nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen.