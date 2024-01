Brennender Carport und ein gestohlenes Auto: Die Polizeimeldungen aus Gera

Gera In Gera brannten es am Neujahrstag an gleich mehreren Orten, ein ganzer Carport und das darunter befincliche Auto fiel den Flammen zum Opfer. Diese und weitere Meldungen der Polizei:

Gleich mehrere Müllcontainer standen in Gera in der Silvesternacht in Flammen. Laut Meldung der Polizei brannte in der Dürrenebersdorfer Straße ein Altkleidercontainer, in der Meuselwitzer Straße zerstörte Feuer zwei Mülltonnen vollständig. Auch ein Altpapiercontainer in der Franz-Stephan-Straße und ein Einkaufswagen in der Vogtlandstraße wurden durch Feuerwerkskörper beschädigt.

Auch eine mobile Toilette in der Eiselstraße brannte vollständig nieder. Feuerwehreinsätze löste auch ein brennender Busch in einer Grünanlage in der Franz-Stephan-Straße sowie ein Mülleimer am Sachsenplatz aus. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen.

Fiat gestohlen

Einem 46-Jährigen ist sein Fiat gestohlen worden. Der Eigentümer meldete am 29. Dezember der Polizei den Verlust seines Fahrzeuges. Laut Meldung der Beamten müssen unbekannte Täter das Auto an diesem Datum in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 16 Uhr vom Hofwiesenparkplatz gestohlen haben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Diebstahl des weißen Fiat Ducato mit Zeulenrodaer Kennzeichen beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Carport in Flammen

Kurz vor 2 Uhr am Neujahrstag brannte in der Mozartstraße ein Carport. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Unterstand in Brand. Die Löscharbeiten konnten allerdings nicht mehr verhindern, dass der Carport und der darunter befindliche Jeep mit Anhänger den Flammen zum Opfer fielen.

Auch das Wohnhaus wurde laut Polizeiangaben durch die enorme Hitze beschädigt. Die Anwohner verließen sicherheitshalber genau wie die Nachbarn ihre Häuser während des Einsatzes. Die Kripo in Gera ermittelt nun zum Brandgeschehen.

Streit endet mit Böllerwurf

Leicht verletzt wurden zwei 19- und 21-jährige Männer in der Nacht zu Dienstag auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Siemensstraße in Gera. Laut Polizeiangaben kam es kurz nach Mitternacht zu einem Streit zweier Gruppen, in deren Folge ein 17-Jähriger Feuerwerkskörper in die Gruppe der Opfer warf. Eine Behandlung der Verletzungen war nicht notwendig. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

