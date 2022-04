Brüder streiten sich vor Polizeidienststelle in Gera - dann fällt ein Schuss

Gera Zwei Brüder im Alter von 37 und 47 Jahren gingen im Streit erst mit Fäusten aufeinander los, bis einer der Kontrahenten eine Waffe zog und abdrückte.

Am Freitag stritten sich laut Polizei zwei Männer kurz nach 21 Uhr in der Geraer Zoitzbergstraße, in der Nähe der dortigen Polizeidienststelle.

Dabei war plötzlich ein Schussgeräusch zu hören, sodass die Beamten zu den Kontrahenten eilten, um die Sache aufzuklären. Dabei kam heraus, dass es sich um zwei Brüder im Alter von 37 und 47 Jahren handelte, die sich wegen zivilrechtlicher Angelegenheiten auseinandersetzten.

Dabei griff einer den anderen mit Faustschlägen an, woraufhin sich dieser mit einer Schreckschusswaffe und Pfefferkartuschen zur Wehr setzte. Gegen die Beteiligten wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

Ob für einen der Männer Notwehr vorlag, muss dann ein Gericht entscheiden.

