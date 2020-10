Einen neuen Typus rechtsextremen Terrors behandelt das Buch „Rechte Egoshooter – Von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat“. Einer der Herausgeber, Journalist und Autor Andreas Speit, hat sein neuestes Werk vergangenen Mittwoch in der Geraer Stadtbibliothek vorgestellt.

Pünktlich zum Start des Gerichtsprozesses gegen den rechtsextremen Attentäter, der im Oktober 2019 in Halle zwei Menschen tötete, sei das Buch erschienen, berichtet Andreas Speit. Um viele Menschen teilhaben zu lassen, filmte der Angeklagte seine Tat und stellte sie als Livestream ins Internet. Wie in Computerspielen (englisch: Games) sollte zu sehen sein, wie er möglichst viele Menschen in einer Synagoge tötete – die verschlossene Tür verhinderte jedoch das geplante Massaker. Dieses Phänomen bezeichne man als „Gamifizierung des Terrors“, wobei Täter ähnlich wie in Computerspielen auch kleine Ziele abarbeiten, um aufzusteigen.

In verschiedenen Gruppen und Foren im Internet – die teilweise zu schnell wechseln würden, als dass sie aufgedeckt werden könnten – stacheln sich Anhänger rechtsextremen Gedankenguts gegenseitig an, erklärt Andreas Speit. Bilder oder Buchtipps würden ausgetauscht, wobei oft verschiedene Diskriminierungen Hand in Hand gehen würden: Sexismus, Antisemitismus, Homophobie, Rassismus. Auch wenn viele Täter der aktuellsten Fälle rechtsextremen Terrors zuvor auch in Spiel-Foren aktiv gewesen seien, rät Speit von Pauschalisierungen ausdrücklich ab: „Nicht jeder Gamer wird Rechtsterrorist“, betont er.

Interessierte Geraer stellen Fragen

Nach einer Stunde Buchvorstellung, in der Speit vor allem das Motiv Frauenhass bei Rechtsterroristen betonte, denn dies sei bisher in der Berichterstattung oft vernachlässigt worden, übernahm Alina Plohmann von der Mobilen Beratung in Thüringen die Moderation. Viele der 24 Anwesenden stellten Fragen zur Thematik und auch zum gesellschaftlichen Rechtsruck insgesamt. Was könne man tun, wenn man im Bekanntenkreis extrem rechte Tendenzen wahrnehme? „Ohne Widerspruch geht es nicht“, sagt Andreas Speit, auch wenn man vielleicht nicht immer der „Nervbolzen“ in der Familie oder in privaten Gruppenchats sein möchte. Diskriminierenden Kommentaren sollte immer widersprochen werden, ist die Überzeugung des Journalisten, der schon seit Jahren zum Thema Rechtsextremismus arbeitet.

Es ist nicht Speits erster Besuch in Gera und er habe auch dieses Mal wieder positive Erfahrungen gemacht: „Hier kommt nicht nur das übliche Publikum, das sich generell mit dem Thema beschäftigt, sondern ich erlebe hier sehr breites Interesse der Bevölkerung“. Das sei sicher auch ein Verdienst der Bibliothek, die ausgezeichnete Arbeit leiste, lobt Andreas Speit nach der Veranstaltung.