Buchlesung in Gera: Meine Fahrten nach Klaushagen

Gera. Zu einer Buchvorstellung und Diskussion mit Renate Voß aus Rostock über ihr Buch „Meine Fahrten nach Klaushagen“ - eine streitbare deutsch-deutsche Biographie besonderer Art wird am Mittwoch, 7. Juli geladen. Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr, im Restaurant „Downtown“, gegenüber dem Hauptbahnhof in der Friedrich-Engels-Straße 1 in Gera.

Es sind ihre eigenwilligen Erinnerungen an ihre Erfahrungen in beiden Deutschland, sehr genau, ehrlich, persönlich und ohne Pauschalurteile. Es behandelt ihr Aufwachsen in der DDR, das Leben ihrer früh verstorbenen ältesten Tochter, die Arbeit auf der Rostocker Warnowwerft, Stilllegung der Werft und die eigene Arbeitslosigkeit, neofaschistische Umtriebe im Stadtteil Lichtenhagen, die Liebe zur Ostsee, der geliebte Schrebergarten – ihr gewerkschaftliches und ihr politisches Engagement, insbesondere in der kämpferischen Frauenbewegung und ihre Schlussfolgerungen für eine gesellschaftliche Alternative.