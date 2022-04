Gera: „Bunt statt blau“ noch bis zum 30. April

Mit ihrer Plakataktion "bunt statt blau" will die DAK-Gesundheit auch in Gera Schüler für das Thema Rauschtrinken sensibilisieren.

Gera. Bei der Plakataktion läuft der Endspurt.

Die bundesweite Kampagne „bunt statt blau“ gegen das sogenannte Komasaufen endet am 30. April. Bis dahin können Schüler noch Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und an die Krankenkasse DAK in Gera senden. Bundesweit haben sich für die mehrfach ausgezeichnete Kampagne bereits zahlreiche junge Künstler angemeldet.

„Ich freue mich, wenn auch Schülerinnen und Schüler aus Gera bei diesem wichtigen und aktuellen Thema Farbe bekennen“, sagt Rainer Wagner von der DAK in Gera.

Seit dem Jahr 2010 haben bundesweit mehr als 115.000 Jugendliche bunte Plakate gegen das Komasaufen gestaltet, darunter auch viele aus der Region Gera. 2019 kam der Thüringer Landessieger vom Zabelgymnasium in Gera.

Gemeinsam mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert, und dem Vorstandsvorsitzenden der DAK-Gesundheit, Andreas Storm, wählt die Bundesjury nach dem Einsendeschluss am 30. April aus 16 Landesgewinnern den Bundessieger „bunt statt blau“ 2022.

Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro zu gewinnen.

Weitere Informationen zur Kampagne und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.dak.de/buntstattblau