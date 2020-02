Bus-Fahrplan nach Hinweisen der Nutzer angepasst

Nach den Winterferien tritt am 17. Februar ein angepasster Fahrplan auf Linien der RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH in Kraft. Das kündigt Geschäftsführer Stefan Meißner an. Zu dem seit 1. Dezember 2019 gültigen Fahrplan hatte es von fast 70 Beschwerdeführern insgesamt 40 „berechtigte Hinweise“ gegeben. Etwa 80 Prozent davon könnten mit den Fahrplanänderungen berücksichtigt werden. „Sie bringen uns weiter“, meint Meißner. Eine Genehmigung der Änderungen vom Landesverwaltungsamt erfolgte zunächst telefonisch.

Stefan Meißner ist Geschäftsführer der RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH. Foto: Sylvia Eigenrauch

Als „konstruktiv und wertvoll“ schätzte der RVG-Chef Gespräche mit Kommunalpolitikern ein. So mit dem Bürgermeister der Einheitsgemeinde Kraftsdorf und dortigen Ortsteilbürgermeistern am 14. Januar. Eingeladen worden war er ebenfalls von Ortsteilbürgermeister Bernd Müller aus Gera-Aga zur Ortsteilratssitzung am 22. Januar. „Zum Großteil hat sich die Lage beruhigt. Es war das erste Mal, dass ein Geschäftsführer des Nahverkehrs in die Ortschaft gekommen ist“, sagt Müller nach dem Treffen.

Hier die Änderungen, sortiert nach Linien.

Linie 202

Für die bisher nicht angebundene Ortslage Schöna wird ein Taktverkehr mit 24 Fahrten am Tag eingerichtet. Ein Bus, der sonst 20 Minuten in Münchenbernsdorf warten müsste, holt die Passagiere in die Kleinstadt oder bringt sie in den Ortsteil und wendet dabei in Großsaara. Mit Umstieg in Münchenbernsdorf ist Gera so auf den Routen über Lindenkreuz oder Großbocka erreichbar.

Linie 225

Von Münchenbernsdorf zum Gymnasium Weida gibt es zum Bus mit Abfahrt 7.05 Uhr einen zusätzlichen, der bereits 6.50 Uhr startet. Die Rückfahrt am Nachmittag beginnt am Gymnasium künftig schon 13.28 Uhr und nicht erst 13.43 Uhr. Damit sind die Schüler nicht mehr fast eine Stunde, sondern etwa 40 Minuten unterwegs. Ausgelassen werden dafür die Haltestellen Grochwitz, Neundorf, Niederpöllnitz und Struth. Sie werden von der Linie 227 bedient.

Lederhose und Neuensorga werden künftig mit fast allen Fahrten und damit fast alle zwei Stunden mit einer Fahrtbeziehung nach Gera angebunden. Der erste Bus von Lederhose fährt dann nicht erst 6.46 Uhr, sondern 5.46 Uhr.

Im Stadtverkehr Weida werden die Haltestellen Gymnasium Weida, Gasthaus Liebsdorf, Grundschule Liebsdorf und Windberg auch außerhalb des Schülerverkehrs bedient. Kurz vor halb neun Uhr kann man von diesen Haltestellen auch nach Gera fahren und erreicht mit der Rückfahrt wieder den Ausgangsort nach 12 Uhr.

Linie 220

Ab der Weidaer Grundschule Liebsdorf wird nach dem Unterricht eine zusätzliche Abfahrt 14.41 Uhr in Richtung Seifersdorf eingerichtet.

Linie 219

Zwischen Gera und Wolfersdorf wird die Haltestellenreihenfolge gedreht, um von Dörfern wie Linda auch Wünschendorf und dann Gera oder umgedreht erreichen zu können.

Linie 205

Der morgendliche Entlastungsbus aus dem Raum Kraftsdorf / Rüdersdorf / Hartmannsdorf zur Regelschule Bad Köstritz wird als fester zweiter Bus in den Fahrplan integriert. Eine Direktfahrt ab Harpersdorf soll es zum Osterlandgymnasium geben, um die Fahrtzeit zu verkürzen. Allerdings startet der Bus wegen einer Straßenbaustelle zwischen Kraftdorf und Rüdersdorf zunächst 6.45 Uhr in Harpersdorf, erreicht den Geraer Busbahnhof 7.27 Uhr und ist 7.36 Uhr am Gymnasium. Zwischen beiden Haltestellen werden zwei neue Stopps eingerichtet. In der Geraer Gagarinstraße zum Aussteigen für Schüler des Zabelgymnasiums und in der Franz-Petrich-Straße für Schüler des Liebegymnasiums.

Nicht nur nach der 6., sondern demnächst zusätzlich nach der 5. Stunde startet 12.33 Uhr ein Bus ab Regelschule Bad Köstritz nach Hartmannsdorf, Grüna, Stübnitz, Rüdersdorf und in weitere Ortschaften.

Zusätzliche Fahrten in den Ferien sollen die Erreichbarkeit von Gera sicherstellen. Sie starten morgens 8.21 Uhr ab Pörsdorf mit den Rückfahrtmöglichkeiten um 11.30 oder 15.30 Uhr ab Gera.

Linie 203

Weil der Bus, der 7.20 Uhr an der Köstritzer Regelschule startet (7.23 Uhr Schlosspark) bisher nur knapp vor Unterrichtsbeginn am Osterlandgymnasium ankam, wird ein zweiter Bus eingesetzt, der 7.07 Uhr an der Regelschule abfährt und 7.37 Uhr das Gymnasium erreicht.

Für die Rückfahrt gibt es 13.45 Uhr ab Osterlandgymnasium eine neue Direktverbindung (nicht über den Busbahnhof) nach Bad Köstritz mit Ankunft dort um 14.07 Uhr. Das verbessert für Schüler die Erreichbarkeit der Anschlussbusse in Richtung Rüdersdorf. Sie können damit etwa 40 Minuten früher zu Hause sein.

Der Bus nach der 6. Stunde am Osterlandgymnasium fährt weiter zum Busbahnhof. Jener nach der 7. Stunde bekommt mit 14.40 Uhr eine neue Abfahrtzeit, um wiederum Anschlussbusse besser zu erreichen.

Abends werden die Fahrtzeiten von Bad Köstritz nach Gera nach hinten verlegt, um als Nutzer der letzten Züge aus Leipzig (Montag bis Donnerstag 19.56 Uhr ab Leipzig, Freitag bis Samstag 21.59 Uhr ab Leipzig) in Bad Köstritz den Bus in Richtung Duale Hochschule zu erreichen.

Linie 208

Etwas zeitiger startet nach den Ferien der Bus von Gera nach Pölzig, um rechtzeitig 7.53 Uhr zum Unterrichtsbeginn 8 Uhr die Förderschule Röpsen zu erreichen. Bisher war er erst 8.03 Uhr an dieser Haltestelle.

Linien 228/229

Auf den nördlichen Geraer Linien werden zwei zusätzliche Frühverbindungen ab Hermsdorf eingeführt. Das ist unter anderem ein Ergebnis des Gespräches in Aga. Die erste erreicht 5.12 Uhr die Haltestelle Duale Hochschule und ist 5.25 Uhr am Busbahnhof, die zweite kommt 5.57 Uhr am Halt Duale Hochschule an.

Linie 229

Das Fahrtenpaar 3 und 4 am Morgen wird auf dieser Linie gedreht, damit beispielsweise Erzieherinnen rechtzeitig zum Schichtbeginn 6 Uhr in der Kindertagesstätte Kleinaga ankommen können. Stadteinwärts geht es zurück um 6.01 Uhr ab Hermsdorf mit dem Vorteil, schon 6.27 Uhr die Umsteigestelle Duale Hochschule zu erreichen.

Linie 228

Der Schülerverkehr aus dem Geraer Norden soll verbessert werden, indem der Bus, der bisher 6.58 Uhr in Großaga startet, künftig schon 6.48 Uhr am Bildungszentrum der Handwerkskammer eingesetzt wird. Der andere Bus, der bislang 7.10 Uhr an der Kleinagaer Schule losfuhr, fährt demnächst über Großaga und gibt so beispielsweise Kindern von dort eine zweite, weniger beengte Möglichkeit, in die Grundschule nach Langenberg zu kommen.

Nachmittags fährt vom Langenberger Platz des Friedens ein Zusatzbus 14.07 Uhr ab, um Grundschüler aus Langenberg und Regelschüler aus Bad Köstritz in die nördlichen Ortsteile zu bringen. Damit wird zugleich der Bus entlastet, der 14.09 Uhr von dieser Haltestelle weiter gen Norden fährt und schon Gymnasiasten aus der Innenstadt mitbringt.

Für die späten Verbindungen von der Dualen Hochschule nach Langenberg wurden die Wartezeiten verkürzt. Statt bisher 20 Minuten beträgt die Übergangszeit von der Straßenbahnlinie 3 zum Bus nur noch 6 Minuten. Die letzte Abfahrt montags bis donnerstags und sonntags ist künftig 22.30 Uhr statt bisher um 21.46 Uhr. Freitag/Samstag bleibt es bei 23.30 Uhr.

Einen Bus eingespart

Auf die Frage, welche finanziellen Konsequenzen die Änderungen haben, schmunzelt Stefan Meißner. „Ich traue es gar nicht zu sagen. Am Ende brauchen wir ein Fahrzeug weniger“, erklärt er.

Den Gemeinden hat er zugesagt, kleine Fahrplankärtchen zu drucken, um die geänderten Linienführungen auf einen Blick nachvollziehen zu können. Auf der Internetseite des Verkehrsunternehmens soll der neue Fahrplan ab dem Wochenende einsehbar sein.

www.rvg-gera.de