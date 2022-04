Die Polizei meldet am Freitag mehrere Einsätze (Symbolfoto).

Bus-Kennzeichen gestohlen - Einbruch in Ärztehaus - Grafitti gesprüht

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gera am Freitag.

Unbekannte haben in Gera die Kennzeichentafel eines Buses gestohlen, der in der Heinrichstraße eine kurze Pause machte. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Diebstahl in der Nacht zu Freitag gegen 0.45 Uhr.

Dem Busfahrer war eine Gruppe Jugendlicher, bestehend aus Mädchen und Jungen, aufgefallen, die sich hinter dem Bus aufhielt. Ob die Jugendlichen für den Diebstahl verantwortlich sind, ist derzeit unbekannt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen.

Größerer Polizeieinsatz am Fahrkartenautomaten

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es Donnerstagabend in der Lasurstraße in Gera gekommen. Wie die Polizei mitteilt, machten sich gegen 22.50 Uhr mehrere Personen am Fahrkartenautomaten einer Haltestelle zu schaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klebte ein 18-Jähriger in Begleitung von drei weiteren Personen diverse Aufkleber an den Fahrkartenautomaten, es entstand Sachschaden. Zudem warf er eine noch glimmende Zigarette in einen nahegelegenen Mülleimer, sodass es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam.

Diebstahl aus Geraer Ärztehaus

Aus einem Ärztehaus am Puschkinplatz in Gera entwendete ein Dieb in der Zeit vom 20. April, 18 Uhr, bis 21. April, 7.30 Uhr, einen Spiegel und einen Bewegungsmelder. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht.

Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen.

37-Jähriger verletzt in Gera zwei Polizisten

Unbekannter beschmiert Garagen und Schulfassade

Fünf Garagentore in der Erich-Weinert-Straße in Gera und die Fassade einer Schule in der Erich-Mühsam-Straße sind in der Nacht zu Donnerstag beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden mit weißer und orangener Farbe Graffiti gesprüht - unter anderem ein Hakenkreuz, "Sieg Heil" und "ACAB".

Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.