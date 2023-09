Busfahrgast attackiert Fahrkartenkontrolleure in Gera: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Gera. Ein 62-jähriger Busfahrgast, der ohne gültiges Ticket erwischt wurde, griff Fahrkartenkontrolleure an und verletzte sie.

Am Montagnachmittag fragten Fahrkartenkontrolleure einen 62-jährigen Busfahrgast an der Haltestelle in der Bauvereinstraße in Gera nach seiner Fahrkarte.

Da dieser laut Polizei kein Ticket bei sich führte und sich nun ausweisen musste, griff er die beiden Kontrolleure unvermittelt mit Schlägen an. Zum Glück wurden die zwei Kontrolleure nur leicht verletzt und informierten die Polizei, die daraufhin ein entsprechendes Verfahren gegen den Herrn einleiteten.

