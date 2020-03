Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busse ersetzen Bahnen auf der Linie 3 in Gera

Schienenersatzverkehr zu geänderten Fahrtzeiten wird für die Straßenbahnlinie 3 zwischen Zentrum und Bieblach-Ost vom 7. März ab Betriebsbeginn bis 9. März, drei Uhr, gefahren. Die Ersatz-Busse verkehren von der Heinrichstraße (Bussteig C/blauer Steig) bis zur Wendeschleife Bieblach-Ost, informiert der GVB.

Notwendig wird dies, um Arbeiten im Gleisbogen zwischen Dualer Hochschule und Thüringer Straße sowie an den Gleisen an der Haltestelle „Ernst-Abbe-Straße“ durchzuführen. Die Haltestelle „Sorge/Markt“ kann nicht bedient werden. Als Ersatz dient die Haltestelle „Heinrichstraße“. Statt in der „Leipziger Straße/Metropol“ hält der Bus in der Berliner Straße und in der Gegenrichtung in der Clara-Zetkin-Straße vor dem Zabelgymnasium. Die Haltestelle „Straße des Bergmanns“ wird stadteinwärts zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 24 in der Berliner Straße verlegt. In der Gegenrichtung hält der Bus an der Straße des Bergmanns direkt neben der Ampel. Die Haltestellen „Grüner Weg“ rutschen neben das Gleisbett. An der Dualen Hochschule ist in Richtung Zentrum Halt hinter dem Weg der Freundschaft.

Ab Bieblach-Ost fahren die Busse bis zu fünf Minuten früher und kommen bis zu drei Minuten später dort an. Zwischen Lusan und Heinrichstraße verkehren die Straßenbahnen bis zu fünf Minuten früher. Auch im Nachtverkehr gebe es Fahrplanabweichungen.

www.gvbgera.de/fahrplanauskunft/sonderfahrplaene