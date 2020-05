Christian Klein, Kreisvorsitzender der CDU in Gera und Fraktionschef im Stadtrat.

Gera. Die Union in Gera will wissen, wie und unter welchen Auflagen Schulen, Schüler und Eltern den Schulabschluss begehen können.

CDU Gera will Klarheit zu Abschlussbällen

Bei den Lockerungen der vergangenen Tage in der Corona-Krise vermisst die Geraer CDU ein Thema, das sie gern Stadt und Land in Erinnerung rufen möchte: Zeugnisausgaben und Abschlussbälle für Schüler, die im Corona-Jahr 2020 ihren Schulabschluss machen. Christian Klein, Fraktions- und Kreisvorsitzender, fordert Klarheit bei der Durchführung, für Schulen, Schüler und Eltern.

Nach dem großen Einschnitt für die Schüler der Abschlussklassen in der anstrengenden Zeit der Prüfungsvorbereitungen sollten die Absolventen der verschiedenen Schulformen nun den wichtigen Lebensabschnitt würdig beenden können. Entscheidungen wie und in welchem Umfang Abschlussbälle oder feierliche Zeugnisausgaben durchgeführt werden können, sei man den Schülern in Gera schuldig, findet Bildungsausschussvorsitzender Andreas Kinder (CDU).

Selbstverständlich könnten solche Veranstaltungen nur unter Berücksichtigung von Auflagen durchgeführt werden. Desto wichtiger ist es, dass diese schnellstmöglich definiert würden, so Kinder. Die Geraer CDU hat dazu Fragen an den Geras OB formuliert und hofft auf eine Diskussionsgrundlage im Bildungsausschuss kommenden Montag.