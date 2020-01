China gehört nicht zu den Top-Zielen bei Kunden

Seit 23. Januar haben die chinesischen Behörden Reisebeschränkungen für Wuhan und andere Städte der Provinz Hubei erlassen. Der Grund ist das Coronavirus, das inzwischen auch Deutschland erreicht hat. Allerdings gehört das Land noch nicht zu den Top-Zielen bei Kunden der Geraer Reisebüros.

„Seit diesem Jahr hat das Land seine Einreisebedingungen noch verschärft“, sagt Karin Andersohn vom City Reisebüro Gera, Sorge. „Der Reisende muss nun persönlich in der chinesischen Botschaft vorsprechen, um sein Visum zu beantragen und von allen zehn Fingern seinen Abdruck hinterlassen.“ Ein Ehepaar habe eine Rundreise geplant, die sei erst im Oktober.

Im Januar kam noch kein Kunde ins Reisebüro Dianor in der Reichsstraße, um China kennenzulernen. „Nun erst Recht nicht wegen des Virus’“, sagt Inhaber Norbert Ewald. „Man muss abwarten, wie sich alles entwickelt.“

Merve Mark, Inhaberin des Reisebüros Reisen To Go, Heinrichstraße: „Im vergangenen Jahr hatte ich eine große Reisegruppe in China. Alle Teilnehmer kamen begeistert zurück. Bis jetzt gab es noch keine weitere Nachfrage. Wir bieten ja viele Alternativen.“

„China ist ein Land im Kommen“, weiß Marion Schneider, Inhaberin des Flug- und Reiseservices Bon Voyage in der Bahnhofstraße. „Kunden, die im Reich der Mitte waren, schwärmten von der chinesischen Mauer, der Terrakotta Armee oder von der Kreuzfahrt auf dem Yangtze. Er ist der längste Fluss des Landes. Meist bleiben sie zwischen zehn und 14 Tagen.“ Da momentan die Veranstalter China als Pauschalreise nicht anbieten, wollen auch keine Urlauber dorthin. Allerdings hätten zahlreiche Geschäftsleute Flüge gebucht. Ob diese storniert werden oder nicht, müssen die Unternehmen entscheiden, so die Expertin. Sie will 2021 ins Reich der Mitte und hofft, dass es klappt. „Aber bis dahin ist noch Zeit.“

Ronny Hößelbarth von den Reiseprofis A-Z Touristik GmbH//Schumann Reisen, Humboldtstraße: „Wir veranstalten selbst Reisen nach China. Im Mai wollten wir mit unseren Gästen zu einer Rundreise starten. Es sollte unter anderem nach Peking, Shanghai und Hongkong gehen. Aus Sicherheitsgründen haben wir diese abgesagt und den Kunden vorgeschlagen, sie zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.“